Avaí confirma saída de Enderson Moreira mesmo após título catarinense

Enderson Moreira não seguirá no Avaí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o técnico demonstrar sua insatisfação, mesmo após o título do Campeonato Catarinense, o clube confirmou que o contrato não foi renovado em comum acordo entre as partes.

"O Avaí comunica o encerramento do vínculo com o técnico Enderson Moreira. O contrato, que se encerraria com o término do estadual, não foi renovado. A decisão foi tomada em comum acordo entre o clube e o profissional", confirmou o clube.

O Avaí ainda confirmou que uma coletiva com o presidente Júlio César Heerdt será realizada na Ressacada na próxima quarta-feira, em horário ainda a ser confirmado. Ele abordará o tema e falará sobre a busca por um novo técnico.

Na segunda-feira, Enderson Moreira indicou sua saída ao desabafar sobre críticas ao longo de sua passagem. "O que mais pesa é a gente perceber se dá. Fui muito machucado aqui dentro. Levei pancada que não merecia", revelou.

A declaração pegou torcedores e a própria diretoria de surpresa, já que a conquista do título estadual no sábado sobre a Chapecoense, na Ressacada, parecia consolidar o trabalho do técnico. O Avaí empatou por 2 a 2 no jogo de ida e garantiu o troféu com uma nova igualdade, desta vez, por 1 a 1, encerrando um jejum de três anos sem conquistas estaduais.

O treinador de 53 anos chegou ao Avaí em 2024 e somou 34 partidas, com 13 vitórias, 11 empates e dez derrotas. Sem Enderson Moreira, o Avaí se prepara para a Série B, na qual estreia em casa, na Ressacada, diante do Novorizontino, às 20h de domingo (6).