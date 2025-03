Bolívia domina, mas fica só no empate com o Uruguai e classifica a Argentina para a Copa

A altitude de mais de 4.000 metros do estádio Municipal de El Alto não foi amiga para Bolívia e Uruguai. Na tarde desta terça-feira, as seleções se enfrentaram na Bolívia, na abertura da 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, e não saíram do empate sem gols.

A seleção boliviana foi quem dominou a partida, mas mesmo tendo a altitude como trunfo, não conseguiu fazer valer o mando de campo e empilhou chances desperdiçadas. Já o Uruguai, que conquistou apenas um ponto nesta data Fifa, não conseguiu reagir.

Com o resultado, a Bolívia foi a 14 pontos e não poderá mais alcançar a Argentina, atual campeã, que garante vaga na Copa do Mundo. O Uruguai chegou aos 21 pontos.

A primeira etapa foi agitada em El Alto. Precisando da vitória, a Bolívia se lançou ao ataque e até criou boas chances nos minutos iniciais, inclusive com o santista Miguelito, mas não conseguia acertar o alvo. A primeira grande chance surgiu aos 23, quando Vaca mandou de longa e Rochet defendeu.

O goleiro do Internacional voltou a trabalhar aos 45, quando parou chute de Robson Matheus, e levou o jogo para o intervalo sem gols, já que os visitantes não conseguiram produzir nos 45 minutos iniciais.

Na volta para o segundo tempo, a Bolívia seguiu dominante e quase abriu o placar novamente com Vaca, que em cobrança de falta, parou em boa defesa de Rochet. A melhor chance do Uruguai surgiu aos 16, quando Ugarte bateu de fora da área e mandou rente ao travessão.

Aos 22, Vaca teve sua terceira grande chance quando bateu de fora e acertou a trave. No rebote, Vilamil mandou muito perto do gol. A seleção boliviana seguiu empilhando chances perdidas. A pior delas foi aos 43, quando Paniagua fez boa jogada pela direita e tocou para Algarañaz sozinho na área, que furou.

Nos minutos finais, a Bolívia teve mais duas boas chances em chutes de Miguelito, mas como em toda a partida, Rochet defendeu e salvou o Uruguai de sofrer mais uma derrota.

As seleções voltam a campo para a 15ª rodada das Eliminatórias apenas em junho. A Bolívia visita a Venezuela, enquanto o Uruguai encara o Paraguai, também fora de casa.