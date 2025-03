João Fonseca passa de 1 milhão de seguidores e se aproxima do 'top 10' entre tenistas

Apesar de ter saído mais cedo do Masters Miami, após derrota contra o australiano Alex De Minaur na noite de segunda-feira, João Fonseca alcançou uma conquista fora das quadras nesta semana. O jovem brasileiro ultrapassou os 1 milhão de seguidores em seu Instagram e é agora um dos tenistas em atividade mais acompanhados na rede social em todo o mundo.

Com a nova marca, Fonseca se aproxima do top 10 de atletas mais seguidos da modalidade. 12º lugar no ranking, ele precisa de apenas mais 200 mil seguidores para alcançar o francês Gael Monfils, atual 10º colocado.

O boom de seguidores do tenista evidencia o que tem se chamado de 'Fonsecamania'. Com bom desempenho em grandes campeonatos, o atleta caiu nas graças da torcida brasileira, que passou a acompanhar os torneios do circuito. Elogiado por adversários e por ídolos do esporte, o garoto ganha cada vez mais visibilidade no próprio universo do tênis.

Prodígio, João Fonseca está entre os dez tenistas mais jovens da história a vencer um torneio da ATP. O feito, conquistado em fevereiro deste ano, mobilizou até Carlos Alcaraz, que foi às redes sociais elogiar o ganhador do ATP 250 de Buenos Aires - que é também o campeão sul-americano mais novo na era ATP Tour.

No Masters Miami, sua competição mais recente, Fonseca foi derrotado em sua terceira partida. Na última semana, derrotou o americano Learner Tien, com quem partilha a pouca idade (Fonseca tem 18 anos, enquanto Tien possui 19). No sábado, ganhou de Ugo Humbert, para quem havia perdido na Copa Davis.

Agora, o jovem anunciou que tirará um período de férias. De volta ao Brasil, ficará uma semana em descanso até retornar aos treinos no saibro. A expectativa é de que o próximo campeonato a ser disputado seja em Madri.

Os tenistas mais seguidos:

1) Novak Djokovic - 15,6 MILHÕES

2) Carlos Alcaraz - 6,3M

3) Nick Kyrgios - 4,2M

4) Jannik Sinner - 3,2M

5) Alexander Zverev - 2,2M

6) Stefano Tsitsipas - 1,9M

7) Matteo Berrettini - 1,8M

8) Daniil Medvedev - 1,3M

9) Stan Wawrinka - 1,3M

10 )Gael Monfils - 1,2M

11)Grigor Dimitrov - 1,1M

12)Holger Rune - 1M

13)João Fonseca - 1M