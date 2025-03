Dorival admite erros, pede desculpas ao torcedor e diz não saber sobre permanência na seleção

Dorival Júnior não sabe se permanece na seleção brasileira. Segundo o treinador, a permanência é uma situação que "foge do seu comando". Foi o que ele disse após a goleada da Argentina sobre o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

"Tudo deu errado desde o primeiro minuto", declarou inicialmente. "Peço até desculpas para o torcedor brasileiro, porque havia uma expectativa diferente", completou.

"Eu nunca fujo de minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que vinha sendo desenvolvido. O que programamos não aconteceu. Tenho que reconhecer o desenvolvimento da equipe adversária que merecidamente fez o resultado. E nós não tivemos um poder de reação, mesmo no 2 a 1", analisou.

Dorival explicou que a ideia de jogo era ser mais propósito. Contudo, ter sofrido o gol cedo já pôs fim ao plano: "Recuamos. Sabemos a dificuldade que se tem para buscar uma reação. Mesmo com as alterações, não conseguimos buscar o que queríamos."

Ainda que diga que a permanência foge do seu controle, o treinador sustentou que o trabalho continua em desenvolvimento e que argumenta que pode melhorar.

"Acredito muito no meu trabalho. É um processo complicado, difícil. Não tenho dúvidas de afirmar que nós encontraremos o caminho. Talvez seja o momento mais delicado. Porém, jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos nos clubes que dirigi", concluiu.

O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias, com 21 pontos. A próxima Data Fifa será entre 2 e 10 de junho. No primeiro compromisso brasileiro, o adversário é o Equador, vice-líder, fora de casa. Depois, a seleção brasileira receberá o Paraguai.