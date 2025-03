Ednaldo Rodrigues e Raphinha silenciam após goleada em semana de reeleição e fala polêmica

Após a derrota do Brasil para a Argentina e a coletiva de Dorival Júnior, as expectativas caíram sobre Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Isso porque o técnico brasileiro falou que sua permanência estava fora do seu comando. Entretanto, o mandatário, reeleito há um dia por aclamação, silenciou.

Raphinha também preferiu não falar. O jogador foi visado pela torcida e pelos jogadores argentinos depois da polêmica fala, em entrevista concedida ao ex-atacante Romário.

Durante a conversa, ele prometeu marcar um gol no duelo pelas Eliminatórias e "porrada" diante do rival. O discurso também gerou respostas da imprensa argentina, como o "Olé".

Foi Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, e uma das estrelas do elenco nacional o primeiro a parar na zona mista para conversar com os jornalistas após a derrota em Buenos Aires.

"A Argentina fez uma excelente partida, para o seu público. Temos de fazer muita coisa diferente. E temos um grande elenco. Temos de melhorar, cabeça erguida", analisou o atacante.

Matheus Cunha, autor do gol brasileiro na goleada (o único da seleção nos últimos cinco confrontos contra a Argentina), também concedeu uma breve entrevista. "Sabemos a grandeza que tem a seleção. A gente sabe que pode bem melhor do que isso", declarou.

Com a derrota, a seleção brasileira comandada por Dorival Júnior encerrou a 14ª rodada das Eliminatórias sul-americanas em quarto lugar, com 21 pontos, mesma pontuação dos uruguaios, que aparecem em terceiro pelos critérios de desempate. Os argentinos lideram a tabela de forma isolada com 31 enquanto o Equador vem em segundo com 23.