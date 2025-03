Goleiro da Ponte Preta elogia preparação e mira título da Série C do Brasileiro

A Ponte Preta segue intensificando sua preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e na busca pelo acesso e pelo título, após uma temporada desastrosa em 2024. Um dos destaques da equipe no Paulistão, o goleiro Diogo Silva elogiou o desempenho da equipe na competição estadual e ressaltou a importância de uma preparação sólida para encarar os desafios da terceira divisão nacional.

Durante entrevista coletiva, ele destacou a competitividade da Série C e alertou para a qualidade das equipes envolvidas. Além disso, garantiu que a equipe está focada no acesso, e, posteriormente, no título nacional.

"Eu disputei essa competição apenas uma vez, mas sei que é extremamente desafiadora. Tenho dito que a Série C é uma espécie de Série B disfarçada, porque muitas das equipes participantes já passaram pela Série A e Série B. Estamos focados e realizando treinamentos de altíssimo nível para evitar surpresas e garantir um desempenho consistente do início ao fim do campeonato. Nosso objetivo principal é o acesso, mas também sonhamos com o título", afirmou o goleiro.

Para manter o ritmo de jogo, a Ponte Preta agendou mais um jogo-treino, desta vez contra a Inter de Limeira, equipe que disputará a Série D. A partida será realizada no estádio Moisés Lucarelli e servirá como mais um teste para o time comandado por Alberto Valentim.

Esse será o terceiro compromisso preparatório da Ponte. Nos primeiros testes, a equipe enfrentou o time sub-20, empatando por 1 a 1, e venceu a Portuguesa por 3 a 1, ambos também disputados no Majestoso. Além do duelo contra a Inter de Limeira, a comissão técnica estuda a realização de mais um jogo-treino antes da estreia na Série C.

Paralelamente à preparação, a Ponte Preta segue reforçando o elenco para a disputa da terceira divisão. Até o momento, o clube já confirmou cinco contratações: o goleiro Matheus Kayser (ex-Brasiliense), o zagueiro Danrlei Santos (ex-CRAC), o meia Diego Tavares (ex-Paraná) e os atacantes Ricardo Oliveira (ex-Carajás) e Gustavo Vintecinco (ex-Goiânia).

A equipe fará sua estreia na Série C no dia 13 de abril, contra o Figueirense, fora de casa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou detalhes sobre a tabela completa da competição, mas a Ponte Preta segue trabalhando forte para chegar preparada ao torneio e brigar pelo retorno à Série B do Brasileirão.