Portuguesa tem a homologação de SAF aprovada pela CBF

A Portuguesa anunciou nesta quarta-feira que o pedido de homologação de sua mudança para Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi aceita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a Portuguesa SAF assumirá os ativos e registros da atual Associação Portuguesa de Desportos.

Entre o que será herdado pela SAF estão os direitos econômicos e federativos dos atletas, além dos valores de premiação e direitos de transmissão e o registro em instituições como a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a CBF.

"É um marco para nós. Essa homologação traduz a vontade dos nossos torcedores, que nos apoiam desde o início do projeto", afirma Alex Bourgeois, presidente da Portuguesa SAF. "Temos segurança jurídica para seguir trabalhando na reconstrução da Portuguesa".

A SAF bilionária do clube lusitano foi aprovada em novembro passado. A proposta apresentada pela Tauá Partners, XP Investimentos e Revee já havia sido aprovada no meio do mês pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios em uma outra assembleia. Bourgeois, representante da Tauá Futebol um braço da Tauá Partners, foi escolhido para gerir o time.

Depois de ressalvas levantadas pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube, no início deste ano, os investidores da nova SAF estudaram abandonar a parceria. A preocupação do COF era que o time ficasse endividado por conta de alguns termos do acordo. Os imbróglios, no entanto, foram superados.

Em março, uma votação em uma Assembleia Geral Extraordinária aprovou a ata da reunião que oficializava a transformação da Portuguesa em SAF. 80% da participação foi cedida à Tauá Futebol.