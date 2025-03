Substituto de Thiago Motta na Juventus prega reformulação tática: 'Time ofensivo e equilibrado'

Contratado para substituir Thiago Motta no comando técnico da Juventus, Igor Tudor concedeu nesta quinta-feira a sua primeira entrevista coletiva como treinador do time italiano. No seu primeiro contato com a imprensa, o croata, que já defendeu o conjunto de Turim como atleta, afirmou que mudanças vão acontecer no que diz respeito ao plano de jogo.

"Precisamos trabalhar em tudo e trazer uma sensação de leveza. Quero que os jogadores se divirtam jogando, mas que também consigam resultados. Precisamos de uma nova perspectiva tática, e temos de ter urgência nisso", comentou o técnico croata.

Aos 46 anos e conhecedor dos bastidores do clube, Tudor entende o momento crítico pelo qual a equipe passa. Eliminado da Liga dos Campeões pelo PSV Eindhoven ainda nos playoff da fase de oitavas de final do mais nobre torneio europeu de clubes, o time também está longe de cumprir a sua tradição de brigar por títulos neste ano no Campeonato Italiano.

Com 52 pontos e vindo de duas derrotas, a Juventus ocupa o quinto lugar e aparece na cola do Bologna, rival que ocupa a quarta colocação. Com 64, a Inter de Milão lidera de forma isolada seguida pelo Napoli e com a Atalanta no terceiro posto.

"Temos que ir por partes. O primeiro objetivo é alcançar o quarto lugar (no Italiano). Depois teremos a disputa do Mundial de Clubes. Acredito muito nesta equipe, sabemos o nosso momento e temos pouco tempo para mudar este cenário", afirmou o comandante, já que restam nove jogos para o término do torneio nacional.

E para dar o primeiro passo nesse sentido, Tudor falou em time ofensivo, mas equilibrado. "Quero sempre marcar mais um gol, gosto de atacar com muitos jogadores, mas não podemos nos descuidar na defesa. Time ofensivo e equilibrado é o que eu quero", comentou.

Neste fim de semana, a Juventus vai jogar sob o apoio de sua torcida para tentar se reabilitar na competição. A equipe que vem de derrotas para a Atalanta (4 a 0) e Fiorentina (3 a 0), recebe no sábado o Genoa.