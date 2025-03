Corinthians x Palmeiras: como chegam os convocados da Data Fifa na final do Paulistão

Após dez dias de pausa para a Data Fifa, Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), pela partida de volta da final do Campeonato Paulista. Com a vantagem de 1 a 0, adquirida na ida, os alvinegros decidem na Neo Química Arena e precisam de apenas um empate para conquistar seu 31º título estadual, mas chegam com desgastes dos convocados pelas seleções sul-americanas.

Ao todo, os dois rivais tiveram 11 jogadores convocados por suas respectivas seleções nacionais nesta Data Fifa. Os clubes prepararam uma operação especial para trazê-los de volta ao País nesta quarta-feira, sendo que dez dos convocados tiveram compromissos na terça-feira, 25 - menos de 48h de diferença para a final do Paulistão. Os atletas foram acompanhados por fisioterapeutas das equipes no voo que os trouxe ao Brasil.

A única exceção foi Memphis Depay, que atuou pela Holanda no dia 23 - marcando no empate por 3 a 3 com a Espanha - e ganhou quatro dias de descanso até o final. Os demais convocados do Corinthians (Félix Torres, André Carrillo, José Martínez e Ángel Romero) entraram em campo pelas Eliminatórias da América do Sul nesta terça-feira.

Nesta quarta-feira, Martínez e Carrillo precisaram ser preservados do treinamento no CT Joaquim Grava, realizando um trabalho regenerativo. A expectativa de Ramón Díaz é que ambos sejam titulares nesta quinta-feira, assim como Torres e Memphis, que tiveram um desgaste menor em relação aos demais atletas.

"Cheguei um pouco cansado. Mas não tem desculpa. É uma final contra o Palmeiras, em casa, com a nossa torcida. O objetivo é claro: começar o jogo como se estivesse 0 a 0 e ir em busca da vitória e do título. Não temos que ficar apoiados (na vantagem). Temos que jogar sério", afirmou Carrillo, titular nas duas partidas do Peru pelas Eliminatórias.

Romero entrou já nos acréscimos diante da Colômbia e pode ser titular assim como na partida de ida no Allianz Parque, a depender da recuperação de Rodrigo Garro, poupado no gramado sintético do rival em função de problemas no joelho.

Do lado palmeirense, que contou com seis convocados, apenas dois entraram, de fato, em campo: Richard Ríos disputou os dois jogos como titular da Colômbia (Brasil e Paraguai), sem ser substituído, e Piquerez, que entrou somente no segundo tempo do duelo entre Uruguai e Bolívia. Os demais - Weverton e Estêvão, da seleção brasileira, Emi Martínez e Facundo Torres, dupla uruguaia -, apenas 'esquentaram o banco' na Data Fifa.

Em função disso, o Palmeiras chega com certa vantagem, já que seus titulares não se desgastaram na Data Fifa. Na ida, os seis foram titulares. Com quatro atletas completamente descansados, Abel Ferreira, deve ter o elenco inteiro à disposição na final. Apenas Ríos, por desgaste, fez um trabalho regenerativo na Academia de Futebol nesta quarta-feira, após chegar de viagem da Colômbia.

CONFIRA A MINUTAGEM DOS CONVOCADOS DE CORINTHIANS X PALMEIRAS NA DATA FIFA

CORINTHIANS

Memphis Depay (Holanda) - 185 minutos

André Carrillo (Peru) - 170 minutos

José Martínez (Venezuela) - 99 minutos

Ángel Romero (Paraguai) - oito minutos

PALMEIRAS

Richard Ríos (Colômbia) - 180 minutos

Piquerez (Uruguai) - 34 minutos

Emiliano Martínez (Uruguai) - não utilizado

Facundo Torres (Uruguai) - não utilizado

Weverton (Brasil) - não utilizado

Estêvão (Brasil) - não utilizado