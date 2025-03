Guarani aceita proposta e zagueiro Lucas Adell vai disputar a Série B pelo Volta Redonda

Lucas Adell vai deixar o Guarani para reforçar o Volta Redonda visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, de 24 anos, foi liberado antes do fim do contrato, que se encerraria em 30 de abril. O clube paulista recebeu uma compensação financeira para ceder o atleta ao time do Rio de Janeiro.

O defensor estava emprestado ao Azuriz para a disputa do Campeonato Paranaense, onde atuou em 13 partidas na atual temporada. No ano passado, pelo próprio Guarani, Lucas Adell entrou em campo 17 vezes.

Além de Guarani e Azuriz, o zagueiro também acumula passagens por São Bento, Desportivo Brasil, Atlético-GO, Sampaio Corrêa-RJ e Uberlândia. Agora, ele reforçará o setor defensivo do Volta Redonda, que busca se consolidar na Série B.

A saída de Lucas Adell foi motivada pelo fato de o jogador não estar nos planos do técnico Mauricio Souza para a sequência da temporada. Com isso, a diretoria bugrina optou por negociar o atleta e aceitar a proposta do Volta Redonda.

Enquanto Lucas Adell se apresenta ao Volta Redonda, o Guarani segue sua preparação para a estreia na Série C. O primeiro compromisso será contra o Maringá, no estádio Brinco de Ouro, em abril, com data a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A saída do zagueiro abre espaço para que o Guarani avalie a chegada de um novo reforço para a posição. O clube monitora o mercado em busca de opções que possam fortalecer o elenco para a competição nacional.