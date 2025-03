Clube japonês entra com ação judicial contra Fábio Carille: 'Não aceitou entrar em acordo'

A conturbada saída do técnico Fábio Carille do V-Varen Nagasaki no começo de 2024 para assumir o comando do Santos ainda não está resolvida. Ao menos na visão do clube japonês, que anunciou nesta quinta-feira que está entrando na justiça após ver o treinador brasileiro ignorar as propostas de acordo e um "pedido de desculpas" à torcida.

O V-Varen Nagasaki jamais aceitou a saída do técnico, que se aproveitou de uma brecha de seu contrato, que se encerraria no dia 1º da janeiro e só seria renovado no próximo mês. Carille pediu para sair, pois já tinha tudo acertado no Brasil.

Mesmo sem um novo vínculo assinado, os japoneses garantiam que tudo estava definido e vinham cobrando uma multa rescisória do Santos ou do comandante. O próprio presidente do V-Varen Nagasaki, Akito Takada vinha cobrando respeito e dignidade ao técnico, atualmente no Vasco, mas não obteve uma resposta satisfatório e resolveu entrar em ação com a Fifa. A entidade decidiu que não poderia julgar o processo, alegando estar "fora de sua jurisdição.

"O V-Varen Nagasaki não tem intenção de lutar dessa forma contra companheiros de equipe com quem lutamos juntos para vencer e, portanto, enquanto nos preparamos para entrar com uma ação no Tribunal Distrital de Tóquio, também estamos negociando um acordo com os representantes do Sr. Carille e sua comissão técnica, exigindo que peçam desculpas ao clube e seus torcedores, e também oferecemos uma redução significativa na taxa de rescisão", informou o clube asiático.

"Durante as negociações do acordo, os representantes do Sr. Carille e sua comissão responderam que estavam dispostos a se desculpar com o clube e seus torcedores e, por isso, solicitamos que eles fornecessem um pedido de desculpas concreto por escrito. Entretanto, mesmo após o prazo final, não houve contato e não conseguimos receber um pedido oficial de desculpas. A V-Varen Nagasaki então enviou uma notificação final e marcou uma última oportunidade para discussão, mas não houve resposta", lamentou o V-Varen Nagasaki, que agora vai lutar nos tribunais do Japão.

"Portanto, com grande pesar, o V-Varen Nagasaki decidiu encerrar as negociações de acordo com o Sr. Carille e entrar com uma ação judicial no Tribunal Distrital de Tóquio para resolver esta questão. Qualquer progresso na situação será relatado oficialmente pelo clube."