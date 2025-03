Fritz derrota Berrettini e vai representar os EUA na semifinal do Masters 1000 de Miami

Os Estados Unidos têm um representante na chave masculina do Masters 1000 de Miami. Taylor Fritz garantiu um lugar na semifinal, nesta quinta-feira, ao derrotar o italiano Matteo Berrettini, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/7 (7/9) e 7/5.

Fritz, 4º do ranking mundial, vai enfrentar o checo Jakub Mensik (54º)por uma vaga no torneio americano. Mensik bateu o francês Arthur Fils. A outra semifinal vai reunir o sérvio Novak Djokovic e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Fritz teve de suar muito para bater Berrettini. No primeiro set, os dois primeiros games foram marcados por quebra dos serviços dos tenistas. A decisão da parcial só veio nos dois últimos games, que tiveram o atleta local como vencedor.

No segundo set o equilíbrio foi ainda maior. Sem quebra de saque, a decisão foi para o tie-break. Fritz chegou a ter 6/3, mas Berrettini reagiu e conseguiu o empate e depois fechou o set em 9/7 para empatar a disputa.

No terceiro set, o ritmo continuou o mesmo. Equilíbrio total. Os tenistas mantinham seus serviços, mas a pressão a cada saque era grande. No 11º game, Fritz consegue a quebra do serviço, fez 6/5 foi para servir e fechar o jogo em 7/5.