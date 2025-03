Ancelotti cita a CBF e expõe situação: 'Carinho pelo Brasil, mas tenho contrato com o Real'

A crise que tomou conta da seleção nacional após a derrota de 4 a 1 para a Argentina, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, chegou ao Centro de Treinamento do Real Madrid. Com Dorival Júnior balançando no cargo, o interesse da CBF no ingresso de Ancelotti ganhou a pauta dos jornalistas nesta sexta-feira. O treinador italiano não fugiu da resposta e expôs a sua situação profissional.

"Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o Real Madrid. O contrato é claro. Não houve nenhum contato entre a Federação (CBF) e eu nos últimos dias e o meu foco está no clube", afirmou o comandante.

Esta não é a primeira vez que a entidade que comanda o futebol nacional demonstra interesse na vinda de Ancelotti para comandar a seleção brasileira. Em dezembro de 2023, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, chegou a anunciar que o profissional chegaria para ser o treinador.

Nesta sexta-feira, uma reunião da cúpula diretiva da CBF pode selar o fim da era Dorival Júnior na seleção brasileira. Uma reunião está agendada e a permanência do comandante será discutida. Além do treinador do Real outros nomes também estão sendo ventilados para o cargo como o palmeirense Abel Ferreira, o português Jorge Jesus, Filipe Luís, técnico do Flamengo, e ainda Renato Gaúcho.

Na coletiva desta sexta-feira, Ancelotti foi questionado sobre um encontro com Ronaldo Fenômeno, que chegou a se candidatar à presidência da CBF, mas abandonou a ideia de concorrer às eleições por falta de apoio das federações estaduais. Aos jornalistas, Ancelotti afirmou que o assunto "seleção brasileira", não foi comentado com o ex-centroavante.

À frente do Real Madrid, o comandante tem três metas como prioridade. Recuperar a liderança do Campeonato Espanhol (está em segundo lugar, atrás do Barcelona), passar pela Real Sociedad para se garantir na decisão da Copa do Rei e, por fim, superar o Arsenal nos dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões para avançar no mais nobre torneio europeu de clubes.