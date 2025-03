Ponte Preta monitora recuperação de Jeh e aposta em Elvis para a estreia na Série C

A Ponte Preta segue em intensa preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e monitora de perto a recuperação de dois de seus principais jogadores: o atacante Jeh e o meia Elvis. A equipe enfrenta o Figueirense, na semana do dia 13 de abril, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela primeira rodada da competição nacional.

Jeh, que ainda não atuou na temporada, está em fase avançada de recuperação após passar por uma cirurgia para reinserção do músculo reto femoral da coxa direita. Sua última partida foi em outubro, diante do Guarani. Segundo o preparador físico Léo Cupertino, o jogador tem apresentado evolução positiva.

"O Jeh está se recuperando muito bem. Ele já vem começando algumas atividades com o grupo, está cumprindo metas de trabalho extracampo e vem sendo acompanhado por toda nossa equipe. Ainda temos algumas etapas para cumprir com ele, principalmente de alta intensidade, mas é um atleta que nos dá muita esperança", afirmou Cupertino.

Outro nome importante para a Ponte Preta na Série C é o meia Elvis. Considerado líder do elenco, ele disputou cinco jogos no Paulistão, mas sofreu uma lesão muscular que o tirou da reta final do estadual. A comissão técnica investe em um trabalho individualizado para que o jogador recupere sua melhor forma física e técnica.

"A gente chegou, conversou com ele e buscamos entender qual era a motivação do Elvis. Ele é um ídolo aqui, sente muito prazer em defender o clube e se identifica com a torcida. Apresentamos uma proposta para um trabalho individualizado e ele aceitou que precisava performar melhor para retribuir tudo que o clube faz por ele", explicou o preparador.

A expectativa é que Elvis atinja seu melhor nível durante a Série C, aproveitando o calendário mais espaçado para aprimorar aspectos físicos e mentais. "Ele vem cumprindo todas as metas de fortalecimento, alimentação, reduzindo os percentuais de gordura e entrando na forma. A Série C vai ajudá-lo porque é um calendário com mais espaço para recuperação física, alimentar e mental. Estamos animados com ele", concluiu Léo Cupertino.