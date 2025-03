Memphis Grizzlies surpreende e demite técnico três semanas antes dos playoffs da NBA

Com vaga direta encaminhada aos playoffs da NBA - ocupa a 5ª colocação da Conferência Oeste - o Memphis Grizzlies surpreendeu nesta sexta-feira ao anunciar a demissão do técnico Taylor Jenkins, no comando da equipe desde a temporada 2019/20.

A mudança de comando no time de Ja Morant não era especulada nem pelos especialistas da NBA. Ainda mais com o time em posição confortável para ida aos playoffs. São 44 vitórias e 29 derrotas da temporada, campanha idêntica com a do Los Angeles Lakers, que seriam seus rivais na série melhor de sete a partir de 19 de Baril.

"Estou genuinamente agradecido pelas contribuições de Taylor para este time e esta cidade nas últimas seis temporadas", disse o presidente e gerente geral de operações de basquete dos Grizzlies, Zach Kleiman, em declaração para comunicar o fim da parceria com o treinador. "Esta foi uma decisão difícil, dado o desenvolvimento consistente e tangível de nossos jogadores e o sucesso geral sob a liderança de Taylor. Desejo a Taylor o melhor daqui para frente."

Sob o comando do treinador, o Memphis havia disputado três vezes os playoffs da NBA (2021, 2022 e 2023) e se preparava para a quarta aparição na atual edição. O retrospecto histórico também era favorável na competitiva liga de basquete dos EUA, com 250 vitórias e 214 derrotas.

O Memphis ainda não revelou quem será o substituto de Taylor Jenkins, que passou, antes, por San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, mas conta com uma forte lista de assistentes, formada por Anthony Carter, Erik Schmidt, Noah LaRoche, Tuomas Iisalo, Pat St. Andrews, Jason March, Joe Boylan e Patrick Mutombo.