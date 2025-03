Hulk e Júnior Santos são liberados e embarcam com o Atlético-MG para Porto Alegre

A escalação ofensiva titular do Atlético-MG diante do Grêmio neste sábado, em Porto Alegre, na estreia do Brasileirão, não foi divulgada por Cuca. Mas o treinador ganhou dois reforços de peso na delegação: Hulk e Júnior Santos foram liberados pelo departamento médico mineiro e viajaram para o Rio Grande do Sul. Como o clube vai direto para o Peru, onde enfrenta o Cienciano pela Copa Sul-americana na terça-feira, o retorno da dupla pode ser adiado.

Hulk vinha tratando uma lesão muscular e pode ser preservado no jogo com os gaúchos. Da mesma maneira, Júnior Santos ainda não está 100% após sofrer lesão no tendão da panturrilha direita.

"Na manhã desta sexta-feira, o Atlético finalizou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio. O elenco profissional realizou um trabalho técnico/tático no campo 1 da Cidade do Galo, marcado por muita movimentação dos atletas. Os atacantes Hulk e Júnior Santos participaram normalmente das atividades com o grupo", informou o Atlético.

"Eles foram liberados pelo DM e estão à disposição do técnico Cuca para a sequência da temporada. Ainda em tratamento, os atacantes Cadu (joelho direito), Caio Maia (joelho direito) e Brahian Palacios (coxa esquerda) ficaram na fisioterapia", completou a nota do clube.

Como não fizeram trabalhos específicos com a equipe durante toda a semana, há a possibilidade que voltem somente em Cusco, diante do Cienciano, já que o início da maratona de jogos obrigará os clubes a revezarem seus elencos. Além de Hulk e Júnior Santos, Cuca relacionou mais 22 jogadores, uma mais que o habitual. O embarque para o Peru ocorre no domingo pela manhã.