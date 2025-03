Pablo é esperança de gols do Sport em 'reencontro especial' com o São Paulo no MorumBis

O São Paulo terá um "inimigo íntimo" quando entrar em campo neste sábado, no MorumBis, na largada do Brasileirão. O atacante Pablo, que atuou por três temporadas no clube paulista, entre 2019 e 2021, é o artilheiro e a arma do Sport neste retorno á elite nacional. O camisa 9 não esconde que será um jogo diferente.

"É sempre especial enfrentar o São Paulo, principalmente no MorumBis. Foram três anos lá em que vivi grandes momentos, ajudei com gols e pude sentir a emoção de levantar um troféu que contribuiu para devolver o clube ao caminho das conquistas", lembra o atacante, que balançou as redes 32 vezes em 121 jogos pelo time paulista.

Desta vez, porém, o atacante volta para tentar ajudar o Sport neste duro regresso à elite. O centroavante vem sendo decisivo ao longo do ano e já balançou as redes adversárias por seis vezes em 12 aparições. Na quarta-feira, pode ser campeão pernambucano na Ilha do Retiro após 3 a 2 em visita ao Retrô. Antes, porém, ele foca em estreia positiva no Brasileirão.

"Todos nós, que chegamos agora, sabemos do quanto o clube batalhou para voltar à Série A e do peso que temos em representar o clube no Brasileirão. É um campeonato de nível muito alto e temos que estar preparados para todos os desafios", frisou. "E isso precisa acontecer já na nossa estreia no sábado."

Dono de 48 gols na história da Série A, Pablo costuma se dar bem quando enfrenta o São Paulo, contra quem já anotou em três oportunidades e espera repetir a dose no MorumBis, em jogo agendado pra 18h30.