Dorival Júnior fora da seleção brasileira: saiba quem são os possíveis substitutos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão após a goleada sofrida pela seleção diante da Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Agora, a entidade se concentra na escolha do novo comandante que terá a missão de carimbar o passaporte brasileiro rumo ao próximo Mundial.

Na próxima Data Fifa, em junho, antes do Mundial de Clubes, a seleção brasileira tem dois importantes compromissos. O primeiro deles acontece na altitude de Quito, em que medirá forças com o Equador. Cinco dias depois terá pela frente o Paraguai em terras brasileiras. Os dois adversários estão na zona de classificação e devem ofertar muita resistência no duelo com o Brasil.

CARLO ANCELOTTI

O italiano de 65 anos é sonho antigo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Eles chegaram a alinhar um acordo para o início de 2024, no entanto a crise política na entidade e a retirada momentânea do mandatário do cargo à época, fizeram com que os caminhos se desencontrassem. Mesmo com contrato até junho de 2026 com o Real Madrid, o técnico poderia deixar o clube merengue após a disputa do Mundial de Clubes no próximo mês de julho.

FILIPE LUÍS

Com apenas 39 e um curto período como técnico de futebol de time profissional, o ex-lateral-esquerdo Filipe Luís desperta a atenção da CBF. O treinador do Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2024, do Carioca e da Supercopa Rei em 2025. O desempenho da equipe rubro-negra sob seu comando é bastante elogiado. Novamente, o Mundial de Clubes no meio do ano pode afetar as negociações.

JORGE JESUS

O mais experiente entre os cotados, Jorge Jesus, de 70 anos, teve ótima passagem pelo futebol brasileiro, conquistando títulos continental, nacional e estadual com o Flamengo entre 2019 e 2020. Desde então, voltou para Portugal e para a Arábia Saudita. No Al-Hilal, faz uma temporada inferior à anterior e viu Neymar, astro brasileiro, deixar a equipe no início do ano. O português nega que tenha qualquer desentendimento com o craque.

PEP GUARDIOLA

O espanhol vive má fase no comando do Manchester City. Multicampeão, o catalão deve terminar a temporada sem títulos relevantes. Fã do futebol brasileiro dos anos 1980, Guardiola, de 54 anos, tem contrato com a equipe inglesa até junho de 2027.

ABEL FERREIRA

Técnico mais longevo da atualidade na elite do futebol brasileiro, o português de 46 anos vive momento turbulento com o Palmeiras após uma temporada sem títulos importantes. Pesa a seu favor o bom conhecimento sobre o funcionamento do esporte no País e a longa lista de títulos. No entanto, Abel Ferreira é visto como um crítico da CBF e, junto com sua comissão técnica, já foi alvo de nota de repúdio da entidade.

ROGER MACHADO

Treinador do Internacional, Roger Machado, de 49 anos, tem feito um trabalho bastante aplaudido na equipe colorada. Conquistou o Campeonato Gaúcho e ergueu seu time a posto de um dos favoritos ao título nacional. Já passou por Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG e Fluminense, mas faltam em seu currículo troféus mais pesados.

ROGÉRIO CENI

Ídolo do São Paulo e pentacampeão mundial com a seleção brasileira, o ex-goleiro Rogério Ceni, de 52 anos, é um dos cotados para assumir o cargo de Dorival Júnior. Atualmente no Bahia, o treinador já passou pelo time do MorumBis, Flamengo e Fortaleza. Ganhou o Brasileirão de 2021 com o clube rubro-negro.