Morato quer ajudar a levar surpreendente Nottingham à semi da Copa da Inglaterra após 34 anos

Surpresa no forte futebol inglês, o Nottingham Forest faz excelente campanha não apenas no campeonato nacional, onde ocupa a terceira posição, mas também na Copa da Inglaterra, na qual busca voltar à semifinal após 34 anos. E muito do sucesso do time passa pelos pés de seu quarteto brasileiro, entre eles o zagueiro Morato, em grande fase.

O defensor, ex-São Paulo, faz parceria forte com o ex-Corinthians Murillo, parando os poderosos ataques do País. O time ainda tem o goleiro Carlos Miguel e o volante Danilo, ex-Palmeiras. Neste sábado, em jogo único, todos os jogadores de linha devem estar em campo na casa do Brighton, em jogo único das semifinais.

Mesmo sendo visitante, o Nottingham Forest tem motivos de sobra para ter confiança na vaga, já que fez 7 a 0 no oponente pelo Campeonato Inglês, a quase dois meses. A surra serve, também, para uma possível vingança, como lembra Morato.

"É claro que estamos entalados na garganta deles, que vão querer dar uma satisfação aos seus torcedores em casa após aquela goleada", prevê o zagueiro de 23 anos, que estava no Benfica e foi contratado nesta temporada. "Mas temos uma equipe experiente e entrosada, e confio que faremos outro grande jogo para avançar às semifinais", diz o brasileiro.

O Nottingham foi bicampeão europeu nos anos 70 e conquistou a Copa da Inglaterra em 1898 e em 1959. A última vez que chegou às semifinais, contudo, foi no longínquo ano de 1991, quando terminou como vice-campeão, perdendo a decisão para o Tottenham, em Wembley, na prorrogação. Agora, a ideia é resgatar os momentos de glórias do passado.

"Sabemos o quanto significa para o clube voltar a estar entre os quatro melhores do país, e temos a oportunidade de fazer isso tanto na liga quanto na Copa da Inglaterra. Tem toda uma geração de torcedores que nunca havia visto o Forest competir por títulos e tem sido muito especial fazer parte do elenco que tem ajudado a devolver esse orgulho a eles", completa Morato.