Corinthians domina seleção do Paulistão, com 4 jogadores, craque e técnico

Campeão estadual depois de seis anos, o Corinthians dominou a seleção do Paulistão e foi o time com mais integrantes na equipe ideal, eleita com votos dos capitães e técnicos dos 16 clubes que disputaram a competição. A Federação Paulista do Futebol (FPF) divulgou a seleção do torneio na noite desta sexta-feira, em evento no Mercado Pago Hall, dentro do Estádio do Pacaembu.

O Corinthians teve cinco representantes: o goleiro Hugo Souza, o lateral Matheuzinho, o meio-campista Carrillo, o atacante Yuri Alberto e o técnico Ramon Díaz. Um dos protagonistas do campeão, Yuri Alberto foi também eleito, em votação popular, o craque da galera e o melhor jogador do Estadual, escolhido pelos outros atletas.

O atacante mostrou aos jornalistas o desenho da taça do Paulistão que tatuou no tornozelo esquerdo. "Foi a mais dolorida que já fiz", contou. "Passei por muitas dificuldades, minha família também, por isso fiquei emotivo e comecei a chorar", recordou-se o atacante corintiano sobre o momento em que desabou no choro segundos antes de o juiz apitar o fim da partida contra o Palmeiras. "É diferente ser campeão pelo Corinthians."

Vice-campeão, o Palmeiras emplacou no time do campeonato o zagueiro Murilo, o volante Richard Ríos e o atacante Estêvão, que diz pensar apenas no Palmeiras e não no Chelsea, ao qual se apresentar depois do Mundial de Clubes da Fifa, em julho. "Minha cabeça continua no Palmeiras. Tenho muitos objetivos no clube e quero ser feliz", afirmou o jovem de 17 anos.

O São Paulo colocou o zagueiro Arboleda e o meia-atacante Lucas Moura e o Santos, o lateral Escobar e o atacante Guilherme, artilheiro do Paulistão, com 10 gols.

Como pouco jogou na competição, Neymar não entrou na seleção, mas ganhou um prêmio: o de gol mais bonito, marcado na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira. Na ocasião, ele balançou as redes com um gol olímpico. O camisa 10 ainda se recupera da lesão que o tirou das semifinais do Paulistão e dos compromissos com a seleção brasileira.

Amigo do astro santista, Memphis Depay levou um troféu pelo drible mais bonito, aplicado no empate por 1 a 1 com o Palmeiras na primeira fase. "Fico feliz de ter contribuído", limitou-se a dizer a estrela holandesa, antes de arriscar poucas palavras em português. "Eu entendo português." Estiloso, ele subiu ao palco vestindo uma jaqueta preta brilhante e um boné vermelho. A festa foi encerrada com show do cantor Belo.

Leila defende Abel

Habitualmente eloquente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esteve na festa e falou sobre Abel Ferreira, o apoio à reeleição do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e mandou um recado às mulheres no dia em que Daniel Alves teve condenação por estupro anulada na Espanha.

Ela defendeu Abel Ferreira e disse que o treinador português, agora muito criticado, continua prestigiado internamente. "A ideia de manter o Abel enquanto for presidente segue normalmente. E essa conversa (sobre desempenho) já tivemos antes da decisão. Acredito no trabalho, no nosso elenco. O Abel é um treinador muito vitorioso", disse ao UOL.

SELEÇÃO DO PAULISTÃO

Hugo Souza; Matheuzinho, Arboleda, Murilo e Escobar; Richard Ríos, Carrillo e Lucas Moura.; Estêvão, Guilherme e Yuri Alberto. Técnico: Ramon Díaz.