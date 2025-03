Curry retorna de lesão e lidera triunfo do Golden State Warriors sobre os Pelicans

Afastado havia duas partidas em decorrência de uma lesão na região pélvica, Stephen Curry mostrou estar recuperado e, mesmo acertando apenas 7 de 21 arremessos, anotou 23 pontos para comandar o Golden State Warriors na vitória por 111 a 95 sobre o New Orleans Pelicans, na sexta-feira, fora de casa.

"Não quebrei nada nem tive nenhum dano ósseo, mas é uma contusão profunda e séria", disse Curry, após a partida, relatando um incômodo persistente na região machucada. "Vou sentir por um tempo, mas posso jogar. Só não posso cair sobre ela novamente para não piorar."

Com o triunfo, os Warriors se recuperaram das duas derrotas sofridas na ausência do astro e empataram com o Los Angeles Clippers em sexto lugar na Conferência Oeste - os seis primeiros colocados avançam direto aos playoffs sem precisar passar pela repescagem.

"Ninguém quer estar em um play-in se você pode controlar o resultado", comentou Curry. "Mas já passou da hora de olharmos a classificação todas as noites. É ganhar o máximo de jogos possível e fazer o melhor que puder a cada noite."

Além de Curry, o conjunto da Califórnia contou com um "double-double" de Jimmy Butler, que fez 18 pontos e pegou 10 rebotes, e 16 pontos de Jonathan Kuminga.

Sem quatro titulares, incluindo Zion Williamson, o New Orleans Pelicans teve como destaque Bruce Brown, que marcou 18 pontos. Os donos da casa foram agressivos no início e chegaram a abrir 12 pontos de vantagem no primeiro quarto, mas perderam o fôlego. O novato Yves Missi anotou 12 pontos e pegou 10 rebotes, conseguindo seu 12º "double-double" na NBA.

SHOW DE JOKIC

Em Denver, o Denver Nuggets contou com um "double-double" do astro Nikola Jokic - 27 pontos e 14 rebotes - para atropelar o Utah Jazz por 129 a 93 e continuar à frente de Los Angeles Lakers e o Memphis Grizzlies na briga pela terceira colocação na Conferência Oeste, além de se aproximar do Houston Rockets.

Jokic, que ainda foi poupado no último quarto, pegou 11 rebotes somente no primeiro período, praticamente igualando sua média de 12,8 rebotes por jogo. Antes do intervalo, no estouro do cronômetro, o sérvio acertou uma cesta da linha dos três pontos da defesa - do outro lado da quadra. Apesar da ausência de Jamal Murray, lesionado, os Nuggets contaram com boas atuações de Michael Porter Jr., que anotou 20 pontos, e Christian Braun, 16.

Sem Lauri Markkanen e John Collins, dois de seus principais pontuadores, o Utah Jazz foi liderado por Collin Sexton, com 20 pontos, e Kyle Filipowski, com 18 pontos e 13 rebotes, mas os visitantes novamente caíram de rendimento na segunda metade da partida, quando a vantagem dos adversários ficou cada vez mais elástica.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 133 x 122 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 108 x 97 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 100 x 132 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 124 x 109 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 107 x 116 New York Knicks

New Orleans Pelicans 95 x 111 Golden State Warriors

Denver Nuggets 129 x 93 Utah Jazz

