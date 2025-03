CBSk anuncia os primeiros nomes da seleção brasileira de skate para 2025

A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) anunciou a primeira lista de skatistas que integrarão as seleções brasileiras de Park e Street para a temporada 2025. Ao todo, 18 atletas já estão confirmados, incluindo medalhistas olímpicos e destaques do ranking mundial. Outros 16 nomes serão definidos em duas seletivas que ocorrerão em abril, totalizando 34 integrantes.

Entre os convocados estão os 12 atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, além de skatistas que figuram no top 30 do ranking mundial. A lista inclui os medalhistas Augusto Akio (bronze - Paris 2024), Pedro Barros (prata - Tóquio 2020), Kelvin Hoefler (prata - Tóquio 2020) e Rayssa Leal (prata - Tóquio 2020 e bronze - Paris 2024). Um dos destaques é Kalani Konig, que pela primeira vez integra a seleção principal após passagem pela seleção júnior de 2020 a 2023.

"Estamos anunciando 18 nomes com base em critérios bem objetivos e ao mesmo tempo garantindo um total de 34 vagas. Nosso objetivo maior com a Seleção Brasileira é a conquista das medalhas olímpicas e sabemos que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Mas trabalho e determinação não vão faltar", afirmou Eduardo Dias, presidente da CBSk.

O skate brasileiro manteve o número máximo de 12 classificados para os Jogos de Paris 2024, com presença em todas as finais. Além disso, a temporada de 2024 terminou com quatro pódios em mundiais, com destaque para os títulos de Augusto Akio, Raicca Ventura e Rayssa Leal.

Além dos nomes já anunciados, a CBSk realizará duas seletivas em abril para definir os 16 atletas restantes - quatro por modalidade e categoria. A seletiva do Street ocorrerá no Rio de Janeiro, com 22 skatistas convidados (11 no masculino e 11 no feminino). Já o Park será em Curitiba, reunindo 27 atletas (15 no masculino e 12 no feminino).

Confira os 18 skatistas convocados:

Park Feminino

Raicca Ventura - Santo André (SP)

Dora Varella - São Paulo (SP)

Isadora Pacheco - Florianópolis (SC)

Yndiara Asp - Florianópolis (SC)

Fernanda Tonissi - São Paulo (SP)

Park Masculino

Augusto Akio - Curitiba (PR)

Pedro Barros - Florianópolis (SC)

Luigi Cini - Curitiba (PR)

Kalani Konig - Florianópolis (SC)

Pedro Quintas - São Paulo (SP)

Pedro Carvalho - Florianópolis (SC)

Luiz Francisco - Lorena (SP)

Street Feminino

Rayssa Leal - Imperatriz (MA)

Pâmela Rosa - São José dos Campos (SP)

Gabriela Mazetto - Praia Grande (SP)

Street Masculino

Kelvin Hoefler - Itanhaém (SP)

Giovanni Vianna - Santo André (SP)

Felipe Gustavo - Brasília (DF)