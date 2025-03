Marc Márquez conquista a pole da etapa das Américas de MotoGP e continua imbatível em 2025

Marc Márquez segue imbatível na temporada 2025 da MotoGP. Neste sábado, o espanhol da Ducati conquistou a pole position da etapa das Américas, em Austin, Texas, com o tempo de 2min01s088. Foi a terceira pole consecutiva de Márquez, algo que não acontecia desde 2019, reforçando seu domínio absoluto neste início de campeonato. Apesar de enfrentar forte concorrência na fase final da classificação, o hexacampeão da modalidade encontrou a volta perfeita no último minuto para largar na posição de honra.

A primeira fila do grid terá ainda Fabio Di Giannantonio, que se classificou em segundo lugar, apenas 0s101 atrás de Márquez. O italiano teve sua melhor volta cancelada e, posteriormente, devolvida, garantindo uma posição inédita entre os líderes. Fechando o trio de elite, Álex Márquez, irmão de Marc, ficou com o terceiro lugar, consolidando a força da família na atual temporada.

Pedro Acosta surpreendeu ao conquistar a quarta posição no grid, sendo o primeiro piloto fora do domínio da Ducati. O jovem espanhol da KTM superou nomes experientes como Franco Morbidelli, que larga em quinto, e Francesco Bagnaia, atual vice-líder do campeonato, que não conseguiu repetir suas melhores performances e sairá apenas na sexta colocação.

O Top-10 ainda conta com Luca Marini, Joan Mir, Jack Miller e Maverick Viñales, Fabio Quartararo. Já o atual campeão Jorge Martín continua se recuperando de fraturas sofridas durante a pré-temporada e ainda não estreou em 2025. Miguel Oliveira também está fora. Ele se lesionou em um acidente na sprint da etapa da Argentina.

Com duas vitórias nas etapas principais e três triunfos em corridas sprint, Marc Márquez chega neste domingo, às 16h, como o grande favorito. Líder isolado do campeonato, o espanhol busca ampliar sua vantagem e manter o aproveitamento perfeito em uma temporada que, até agora, tem sido marcada por seu domínio incontestável.

Confira o grid de largada para a etapa das Américas de MotoGP:

1º - Marc Márquez (ESP/Ducati), 2min01s088

2º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46 Ducati), 2min01s189

3º - Álex Márquez (ESP/Gresini Ducati), 2min01s448

4º - Pedro Acosta (ESP/KTM), 2min01s504

5º - Franco Morbidelli (ITA/VR46 Ducati), 2min01s529

6º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), 2min01s611

7º - Luca Marini (ITA/Honda), 2min01s737

8º - Joan Mir (ESP/Honda), 2min02s008

9º - Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha), 2min02s008

10º - Maverick Viñales (ESP/Tech3 KTM), 2min02s019

11º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), 2min02s032

12º - Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Ducati), 2min02s419

13º - Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), 2min02s195

14º - Álex Rins (ESP/Yamaha), 2min02s500

15º - Johann Zarco (FRA/LCR Honda), 2min02s636

16º - Brad Binder (AFS/KTM), 2min02s637

17º - Enea Bastianini (ITA/Tech3 KTM), 2min02s868

18º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse Aprilia), 2min02s909

19º - Raul Fernández (ESP/Trackhouse Aprilia), 2min02s957

20º - Augusto Fernández (ESP/Pramac Yamaha), 2min03s805

21º - Somkiat Chantra (TAI/LCR Honda), 2min03s909

22º - Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia), 2min04s254