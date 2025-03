Barbearia, 'open' de acarajé e tatuagem: veja curiosidades dos estádios do Brasileirão

A partir deste fim de semana, a bola volta a rolar no Brasileirão. Com a promessa de grandes craques, jogos de alto nível e diversas outras atrações dentro e fora de campo, as torcidas terão muito a aproveitar nos estádios pelo país. Entre lojas, restaurantes, barbearias e até estúdios de tatuagem, os palcos esportivos se tornaram verdadeiros polos comerciais.

Bares e lanchonetes foram os primeiros a tomarem conta dos estádios. Comer antes, durante e no intervalo das partidas passou de uma necessidade para um prazer. Visando oferecer mais do que um jogo, clubes também passaram a investir na construção de restaurantes, os quais se tornaram pontos de encontro tradicionais para confraternização das torcidas. Dois exemplos são a Estação Jaconera, do Juventude, e o Boteco Santista, na Vila Belmiro.

"O Estádio Alfredo Jaconi conta com mais de dez bares distribuídos por todos os setores, oferecendo uma gastronomia variada para atender aos torcedores. Além disso, o estádio abriga a Estação Jaconera, um espaço localizado dentro do Jaconi, mas antes das catracas de acesso, onde os torcedores podem se reunir antes das partidas e adquirir produtos exclusivos", conta Fabio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Inaugurada em 2020, a Estação Jaconera se tornou base pré-jogo do Conselho Jovem Juventude, torcida organizada do time. O grupo se encontra no local antes de todas as partidas, promovendo a apresentação de DJs e pintura facial para as crianças.

O Boteco Santista, por sua vez, é uma exclusividade Sócio-Rei dentro da Vila e é administrado pela Soccer Hospitality, empresa gestora de camarotes de estádios e carnaval por todo Brasil, com presença em sete estádios da Série A. O estabelecimento, além de receber eventos privados, oferece open bar, open food e música ao vivo durante o pré-jogo, além de barbearia e espaço kids.

Uma das novidades mais surpreendentes dos últimos tempos, foi a instalação de estúdios de tatuagem dentro dos estádios. O projeto também foi idealizado pela Soccer Hospitality e está presente nos camarotes do Allianz Parque, Neo Química Arena, MorumBis, Nilton Santos, Casa de Apostas Arena Fonte Nova e Arena Grêmio. As tatuagens são pagas à parte e feitas no modelo flash, que consiste em desenhos prontos, de tamanhos pequenos ou médios, de fácil execução. O objetivo é atender fãs apaixonados que buscam marcar as grandes conquistas do time na própria pele.

Considerado um dos estádios mais completos do Brasil, o Allianz Parque conta com três restaurantes renomados: Braza (especializado em carnes), La Coppa (comida italiana) e o Nagairô (restaurante japonês), abertos todos os dias. O estádio possui ainda uma barbearia, também aberta todos os dias da semana, a L'Antico Barbearia, com entrada pelo portão A, oferece serviços de barba, cabelo, esfoliação facial, entre outros.

Para completar, o local ainda conta com um espaço de coworking totalmente equipado, com direito a um estúdio de podcast. Para acessá-lo, deve-se adquirir um plano diário, semanal ou mensal, com diferença apenas entre o horário de entrada e saída e o número de horas de permanência.

Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o camarote Esquadrãozone, da Soccer Hospitality, não só oferece um estúdio de tattoos, mas também explora a culinária baiana. O espaço, com capacidade para receber até mil pessoas, oferece open food, com Acarajé de Olga, picolé Capelinha e outras comidas típicas, e open bar com direito a Jack Daniel's, cerveja Petra, refrigerante e água. O camarote conta ainda com música ao vivo no pré-jogo e nos esquentas para shows.

Já em Porto Alegre, o Internacional anunciou a construção de 20 churrasqueiras nos arredores do Estádio Beira-Rio. A ação, feita em conjunto com a Prefeitura, foi feita para atender os torcedores do Colorado que realizam encontros pré-jogo e outras comemorações no local. A previsão é que os equipamentos sejam entregues nos próximos 90 dias. Também há um projeto para construção de um prédio com banheiros e um espaço para higienização de espetos, talheres e demais utensílios.

"É com muita alegria que iniciamos a construção das churrasqueiras no Parque Marinha. O projeto estava previsto para abril do ano passado, mas foi interrompido pela catástrofe das enchentes, e está sendo retomado. Em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, estamos colocando esse plano em prática, não apenas como uma homenagem para a torcida colorada, mas também como um legado para toda a cidade", destaca Gabriel Nunes, vice-presidente de Patrimônio do Internacional.