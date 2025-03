Cuca admite carência no elenco do Atlético-MG e promete reforços: 'Estamos em reconstrução'

Após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, o técnico Cuca admitiu que o elenco do Atlético-MG ainda precisa de reforços e prometeu que o clube seguirá trabalhando para fortalecer o grupo. Apesar de ser um dos times que mais contrataram em 2025, com 11 novos jogadores, o treinador destacou a necessidade de ajustes e reforços pontuais.

"Estamos em reconstrução do nosso elenco e fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. Ainda vamos fortalecer o nosso elenco, temos essa necessidade, mas tudo no seu tempo", afirmou Cuca, reforçando a estratégia do clube em buscar contratações de forma planejada.

O Atlético-MG tem um dos elencos mais fortes do Brasil, contando com nomes como Gustavo Scarpa e Hulk, que permaneceram da temporada passada. No entanto, Cuca indicou que a diretoria segue atenta ao mercado para suprir carências identificadas durante os primeiros jogos do ano. "Eu acho que tecnicamente, taticamente eles estão evoluindo jogo a jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso", completou o treinador.

Cuca também ressaltou que, caso reforços não sejam concretizados nesta janela, há uma nova oportunidade no meio do ano. "De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui dois meses, que é mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados, para dar aquele up. Temos que ter paciência", declarou.

Apesar de reconhecer a necessidade de novas contratações, o técnico fez questão de valorizar os atletas que já fazem parte do elenco. "O nosso time é bom. Então a gente vai valorizar muito esse pessoal que está aí também", disse, reforçando a confiança no grupo atual.

O Atlético-MG agora volta suas atenções para a estreia na Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Cienciano, no Peru, nesta terça-feira, às 21h30.