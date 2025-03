Borussia Dortmund bate o Mainz, volta a vencer no Alemão e ainda sonha com vaga no G-4

O Borussia Dortmund se recuperou das derrotas para Augsburg e RB Leipzig com um triunfo por 3 a 1 sobre o Mainz e ganhou sobrevida na briga por vaga às competições europeias na próxima temporada. O triunfo deste domingo, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park, levou o time amarelo aos 38 pontos, na décima posição, sete atrás do próprio Mainz, o quarto colocado.

Em melhor momento na competição, o Mainz ignorou a pressão da torcida, em Dortmund, e tomou a iniciativa na partida. Aos poucos, o Borussia equilibrou o jogo, apostando principalmente nas saídas do brasileiro Yan Couto pelo flanco direito. A partida ficou aberta, com as duas equipes rondando a área do adversário em busca de espaço, mas sem levar muito perigo.

Somente nos últimos minutos do primeiro tempo o placar saiu do zero - para alegria da torcida local. Aos 39 minutos, Beier aproveitou um cruzamento de Brandt, tabelou com Adeyemi e mandou a bola para a rede. Três minutos depois, Schlotterbeck cobrou escanteio na segunda trave e Emre Can cabeceou para ampliar a vantagem do Dortmund.

Em desvantagem, o Mainz pressionou no início do segundo tempo e criou chances para marcar, mas o conjunto amarelo aproveitava os espaços na defesa adversária e chegava com mais perigo nos contragolpes. Aos 25 minutos, Adeyemi finalizou à queima-roupa e o goleiro Zentner impediu o terceiro gol dos anfitriões. No minuto seguinte, porém, em jogada parecida com o segundo gol, Schlotterbeck cobrou escanteio fechado e Beier, de cabeça, fez 3 a 0.

O Mainz até conseguiu diminuir na sequência, aos 30 minutos, em chute cruzado de Nebel, mas o Borussia Dortmund pressionou na reta final da partida em busca do quarto gol: Gross acertou a trave, enquanto Ryerson e Schlotterbeck mandaram seus tiros por cima da meta.

Mais cedo, o Union Berlin encerrou uma invencibilidade de sete partidas do Freiburg com um triunfo por 2 a 1, de virada, fora de casa, afastando-se da zona de rebaixamento do Alemão. Höler abriu o placar para o time da casa aos 29 minutos, mas Rami Khedira igualou na jogada seguinte. Ilic virou o placar na etapa final para os visitantes e assegurou a vitória.