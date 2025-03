Santos sofre virada do Vasco com brilho de Vegetti em seu retorno à elite do Brasileirão

O Santos voltou à elite do futebol brasileiro com uma derrota para o Vasco por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista abriu o placar logo na primeira etapa, mas não conseguiu manter a vantagem e viu o time da casa reagir, virando a partida com grande atuação de Vegetti, autor de um gol e uma assistência. O clube paulista teve uma boa oportunidade de começar com vitória, mas recuou após o gol, permitindo ao adversário tomar o controle do jogo.

O time do técnico Carille, conhecido por ser defensivo, soube aproveitar as falhas do Santos. A virada vascaína serviu como um alívio após uma campanha decepcionante no Campeonato Carioca, proporcionando ao clube carioca um começo positivo no Brasileirão. O Santos, por sua vez, precisa ajustar sua postura para se reabilitar nos próximos compromissos. A tendência é que, até lá, possa contar com Neymar.

Com a vitória, o Vasco igualou o retrospecto histórico com o Santos, que agora registra 46 vitórias cada lado, além de 38 empates.

Ainda sem Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na coxa, o Santos teve Barreal como novidade no meio de campo, e o argentino brilhou em grande estilo. Aos 20 minutos, o Vasco tentou sair jogando, mas Paulinho errou o passe e entregou a bola para Tiquinho Soares. O centroavante santista não desperdiçou a oportunidade e fez um lançamento preciso para Barreal, que, com muita categoria, encobriu o goleiro Léo Jardim e abriu o placar em São Januário.

O Vasco, por sua vez, encontrou dificuldades para reagir, especialmente com Philippe Coutinho bem marcado. Sem criatividade no meio de campo, a equipe carioca teve sua melhor chance aos 28. Nuno Moreira arrancou pela direita, invadiu a área e tentou encobrir Brazão, mas o goleiro santista fez uma defesa segura, frustrando a tentativa de empate cruzmaltina.

Mesmo com a vantagem no placar, o Santos não diminuiu o ritmo e seguiu levando perigo, principalmente com Guilherme, um dos destaques do time no Paulistão. O atacante explorou os lados do campo e criou boas oportunidades, mas pecou na finalização e não conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo.

O Vasco voltou para o segundo tempo com outra postura, mais atento e agressivo na busca pelo empate. A mudança de atitude deu resultado logo aos sete, em uma jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo. Hugo Moura fez uma linda inversão de jogo para Lucas Piton, que cruzou com precisão para Vegetti. O atacante escorou de cabeça na segunda trave, deixando Nuno Moreira em ótima posição para completar, também pelo alto, deixar tudo igual.

Mesmo com o Vasco mais intenso em campo, o Santos seguiu criando boas chances de ataque. Em um rápido contra-ataque, Rollheiser lançou Guilherme na grande área pela esquerda. O atacante bateu cruzado, e Léo Jardim fez grande defesa, mas a bola sobrou para Bontempo. O meia tentou finalizar, mas foi travado por Mauricio Lemos, impedindo que a equipe paulista se colocasse à frente no placar.

O técnico Carille decidiu mudar a postura do Vasco e fez uma substituição decisiva ao colocar Payet no lugar de Coutinho. A alteração trouxe mais criatividade ao time cruzmaltino, e o francês não demorou para fazer a diferença. Aos 32, em uma cobrança de falta ensaiada, Payet demonstrou sua visão de jogo e colocou a bola na cabeça de Vegetti. Sozinho dentro da área, o artilheiro não desperdiçou a chance e testou firme para o fundo das redes, decretando a virada vascaína.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Corinthians no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. No domingo, às 20h30, o Santos recebe o Bahia, na Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 SANTOS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Paulinho (Tchê Tchê), Hugo Moura (Jair) e Philippe Coutinho (Payet); Garré (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Loide Augusto). Técnico: Fábio Carille.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Diego Pituca), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Veron); Rollheiser, Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Barreal, aos 20 minutos do primeiro tempo. Nuno Moreira, aos sete, e Vegetti, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Piton (Vasco)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

RENDA - R$ 1.415.049.00

PÚBLICO - 19.550 torcedores

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).