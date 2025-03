Ponte Preta perde jogo-treino, mas terá reforço para estreia na Série C

A Ponte Preta sofreu um revés no jogo-treino contra a Inter de Limeira, realizado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A atividade, que terminou com vitória do time visitante por 3 a 1, foi mantida sob sigilo pelos clubes, sem divulgação de imagens ou detalhes.

A derrota expôs pontos de atenção na equipe comandada por Alberto Valentim, que ainda terá mais um teste antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a Ponte enfrenta o Água Santa, novamente no Majestoso.

O time campineiro inicia sua caminhada na Série C contra o Figueirense, em Santa Catarina, em 12, 13 ou 14 de abril, aguardando a definição da CBF sobre a tabela detalhada. Uma das novidades para a Ponte Preta na estreia da Série C será a presença do volante Rodrigo Souza, de 37 anos.

Contratado em novembro de 2024, o jogador ainda não entrou em campo nesta temporada devido a uma lesão muscular sofrida em janeiro, pouco antes do Paulistão. Embora tenha sido relacionado para alguns jogos, Rodrigo não foi utilizado por falta de ritmo e precauções médicas.

Agora, totalmente recuperado, ele deve reforçar o meio-campo do clube, que conta com nomes como Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Gustavo Telles, Jhonny Lucas e Luiz Felipe.

Foi o terceiro teste do time de Alberto Valentim nesta intertemporada, onde empatou com o sub-20 por 1 a 1 e venceu a Portuguesa por 3 a 1. Eliminada no Paulista e na Copa do Brasil, a Ponte Preta não esconde que o principal objetivo na temporada é o acesso à Série B.