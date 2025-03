Goleiro Rafael renova com São Paulo até 2027 e comemora: 'É o projeto da minha vida'

O São Paulo anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do goleiro Rafael até dezembro de 2027. O vínculo anterior era válido até o fim desta temporada, mas a diretoria tricolor optou por estender a permanência do jogador, que se firmou como peça fundamental da equipe desde sua chegada ao clube em 2023.

Rafael veio do Atlético-MG após também ter passado pelo Cruzeiro e rapidamente conquistou seu espaço no Morumbi. Em sua primeira temporada pelo São Paulo, foi um dos destaques da equipe na conquista inédita da Copa do Brasil e eleito o melhor goleiro da competição. Desde então, manteve-se como titular absoluto, acumulando 130 partidas pelo clube.

"O São Paulo é o projeto da minha vida, e por isso essa continuidade é muito especial. Estou muito feliz. Nós começamos muito bem esse projeto, com títulos, e espero que a gente possa continuar com a mesma fome de ganhar títulos", declarou Rafael. "Vou fazer o meu melhor para retribuir o carinho que recebo da nossa torcida", completou.

O presidente do clube, Julio Casares, também celebrou o acerto. "O Rafael é um grande goleiro, grande profissional e um líder de grande caráter. Ele é o símbolo de um São Paulo vencedor, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Estamos felizes com a renovação dele", disse.

O diretor de futebol Carlos Belmonte reforçou a importância da permanência do goleiro: "Tínhamos um projeto de ter um goleiro com segurança para a nossa torcida quando ele chegou, e daremos sequência nisso agora."

Enquanto anunciava a renovação de Rafael, o São Paulo seguiu sua preparação para enfrentar o Talleres, na próxima quarta-feira, na Argentina, pela estreia na Copa Libertadores. O meia Oscar, com uma lesão muscular na coxa esquerda, segue tratamento individual e dificilmente viajará. Já Lucas, que sente dores no joelho, também está fora da partida.

A equipe tenta se recuperar após o empate sem gols com o Sport, no Morumbi, que teve protestos da torcida contra o técnico Luis Zubeldía. Mesmo sob pressão, o treinador busca um bom resultado na estreia continental e deve mandar a campo um São Paulo com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Calleri.