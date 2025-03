Flamengo descarta lesão em Léo Pereira e Pedro comemora retorno: 'Estava com saudade'

O Flamengo ganhou um reforço de peso para a temporada. O atacante Pedro treinou com o grupo nesta segunda-feira e está muito próximo de voltar a vestir a camisa rubro-negra. O jogador ficou sete meses afastado para tratar uma grave lesão no joelho esquerdo.

"De volta! Estava com saudade de estar junto a todos. Somente agradecer a Deus", disse o atacante nas redes sociais.

Apesar da evolução, Pedro deve ter um retorno gradual. O técnico Filipe Luís já avisou que não terá pressa para escalar o camisa 9, que vai agregar qualidade ao setor ofensivo da equipe.

O atacante sofreu a lesão enquanto estava a serviço da seleção brasileira. No dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Flamengo também atualizou o boletim médico de seus jogadores. A principal preocupação era Léo Pereira, que deixou o jogo com o Internacional com dores, mas foi liberado após exames. Nesta segunda-feira, o zagueiro participou de atividades regenerativas ao lado dos titulares da última partida e deve estar à disposição para enfrentar o Deportivo Táchira, na quinta-feira, pela estreia do time na Copa Libertadores, às 21h30, em San Cristóbal, na Venezuela. O clube descartou uma lesão.

O volante Gerson, que se recupera de dores na posterior da coxa esquerda, fez trabalhos específicos e treinou separado do elenco. O capitão da equipe precisou ser cortado da seleção brasileira na última Data Fifa por conta da lesão e desde então, segue em processo de recuperação. Ele ainda passará por um novo teste para saber se terá condições de viajar à Venezuela.

Por outro lado, o Flamengo tem alguns desfalques certos: De Arrascaeta iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência à recuperação nesta segunda-feira, seguindo o planejamento do departamento médico. Já Danilo e Viña continuam cumprindo o cronograma de recuperação estabelecido pelos médicos do clube.