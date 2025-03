Cruzeiro leva jogo com o Vasco para Uberlândia devido a show de Gusttavo Lima no Mineirão

O Cruzeiro mandará sua partida contra o Vasco, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O confronto está marcado para o dia 27 de abril e precisou ser transferido devido à realização de um show do cantor Gusttavo Lima no Mineirão.

Em nota oficial, o clube celeste destacou que a decisão reforça o compromisso com sua torcida em todo o estado. "O Cruzeiro realizou o pedido para que a partida aconteça no Triângulo Mineiro, reforçando o seu compromisso com seus torcedores em Minas Gerais. O clube é consciente do tamanho e da força de sua torcida e, sempre que possível, irá proporcionar mais proximidade do time Celeste com seu apaixonado torcedor", informou o comunicado.

Antes de optar por Uberlândia, o Cruzeiro avaliou a possibilidade de atuar na Arena Independência, em Belo Horizonte, estádio do América-MG. No entanto, a diretoria decidiu levar o jogo para o interior, buscando aproximar o clube de sua torcida em outras regiões de Minas Gerais.

A última vez que o Cruzeiro atuou como mandante no Parque do Sabiá foi em 2023, no clássico com o Atlético-MG. Na ocasião, a equipe celeste acabou derrotada por 1 a 0.

O duelo contra o Vasco será o terceiro compromisso do Cruzeiro como mandante no Brasileirão. Antes dessa partida, a equipe comandada por Léo Jardim enfrentará no torneio nacional: Internacional, São Paulo e Red Bull Bragantino fora de casa, além de receber o Bahia, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro estreou no Brasileirão vencendo o Mirassol por 2 a 1. O time se prepara agora para sua estreia na Sul-Americana. O desafio é nesta terça-feira, às 19h, diante do Unión Santa Fe, na Argentina