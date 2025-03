Haaland sofre lesão no tornozelo após se chocar com placa de publicidade e desfalca o City

O Manchester City confirmou nesta segunda-feira que Erling Haaland sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a vitória sobre o Bournemouth por 2 a 1, no domingo, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O atacante norueguês se machucou ao dividir a bola com o lateral Cook. Ele perdeu o equilíbrio e colidiu com uma placa de publicidade na lateral do campo.

Haaland chegou a ser atendido no gramado, mas pediu substituição imediatamente e deixou o Vitality Stadium mancando. Mais tarde, foi visto saindo do estádio de muletas, o que aumentou a preocupação dos torcedores do City. Na manhã desta segunda-feira, o jogador passou por exames iniciais em Manchester e agora buscará uma consulta com um especialista para determinar a gravidade da lesão.

"O Manchester City pode confirmar que Erling Haaland sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a vitória nas quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Bournemouth", informou o clube em comunicado. "A avaliação segue em andamento para determinar um diagnóstico completo. A expectativa é que Erling esteja apto a retornar ainda nesta temporada."

Apesar da incerteza sobre o tempo de recuperação, o City indicou que espera contar com Haaland para a reta final da temporada, incluindo a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, programado para o meio do ano. O clube prometeu atualizações regulares sobre o processo de reabilitação do atacante.

A lesão surge em um momento decisivo da temporada para o time de Pep Guardiola. O Manchester City ocupa a quinta posição no Campeonato Inglês, com 48 pontos, e luta para se manter na briga pelo título e por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O próximo compromisso será nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), contra o Leicester, no Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Sem Haaland, Guardiola terá que encontrar soluções para o setor ofensivo.