Garro desfalca Corinthians após atuar no sacrifício na final do Paulistão: 'Parar por um tempo'

O meia Rodrigo Garro será desfalque nos próximos compromissos do Corinthians. Ele atuou no sacrifício na decisão com o Palmeiras e agora precisará de um período de recuperação devido às dores intensas no joelho. O jogador admitiu que jogou com anestesia para suportar as dores e ajudar o time alvinegro a conquistar o título estadual.

"Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar", afirmou Garro em entrevista à ESPN.

O meio-campista também revelou os sacrifícios que fez para entrar em campo no Dérbi decisivo. "Coloquei anestesia para jogar, na verdade. Senão não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco, que poderia acontecer, sentir muita dor, e ter que suportar. Durante o jogo eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo, uma final, o Dérbi... é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar... do jeito que for", declarou.

Garro foi uma das surpresas na escalação de Ramón Díaz contra o Palmeiras. O argentino atuou por 79 minutos mesmo com as dores no joelho e teve um desempenho sólido na conquista alvinegra. Destaque do time na última temporada, ele já disputou 10 partidas neste ano, com um gol e duas assistências.

Enquanto Garro se recupera, o Corinthians segue sua preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. O time entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Huracán, às 19h, na Neo Química Arena. O técnico Ramón Díaz deve escalar uma equipe com força máxima para iniciar bem a competição continental.

Após poupar alguns titulares no empate por 1 a 1 com o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, a expectativa é que Díaz retome a formação principal para o confronto internacional. O treinador espera contar com um elenco competitivo para manter o bom momento após a conquista do Paulistão.

A provável escalação para a partida contra o Huracán deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez e Carrillo; Ángel Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. Garro, enquanto isso, foca na recuperação para retornar o quanto antes ao time titular.