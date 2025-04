Libertadores paga 'um patrocínio máster' ao campeão em 2025; confira premiações por fase

A Libertadores inicia finalmente a fase de grupos, após confrontos de classificação, nesta terça-feira. Antes de a bola rolar, a Conmebol divulgou as premiações de cada fase. Nesta temporada, o campeão tem uma valorização, com R$ 6 milhões em relação ao prêmio conquistado pelo Botafogo em 2024.

O clube carioca levou R$ 130 milhões. A atual premiação de R$ 136 milhões é maior que alguns dos mais altos contratos de patrocínios másters do futebol brasileiro. Os acordos de Flamengo (Pixbet), Corinthians (Esportes da Sorte) e Palmeiras (Sportingbet), por exemplo, têm como base, respectivamente, R$ 115 milhões, R$ 105 milhões e R$ 100 milhões.

Ao todo, premiações de Libertadores e Sul-Americana custam US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) para a Conmebol. Somente a participação na fase de grupos do torneio principal rende R$ 17 milhões, com um bônus de R$ 1,7 milhão a cada vitória.

"Isso mostra que a Conmebol sabe trabalhar muito bem o torneio. Com atenção aos detalhes e valorizando a experiência do torcedor, a entidade tem atraído novas marcas e conquistado um público cada vez maior. Esse movimento aumenta as receitas e fortalece a competição a médio e longo prazo", analisa Joaquim Lo Prete, diretor da Absolut Sport no Brasil, agência que é parceira da confederação para pacotes de viagem.

CONFIRA A PREMIAÇÃO POR ETAPAS DA COPA LIBERTADORES

- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

É destacada também a tecnologia no processo de crescimento comercial das competições continentais. "Por mais que ainda seja algo gradual e parcial, percebe-se que há uma maior preocupação com a gestão profissional entre os times do primeiro escalão", pontua Henrique Borges, vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young.

"Nesse processo, a tecnologia e o uso de dados vêm ganhando espaço, levando a um conhecimento mais amplo dos torcedores e do mercado como um todo", conclui o porta-voz da empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores de Cruzeiro, Coritiba, Vitória, Vasco e Sport.

Por parte dos clubes, há elogios. "É uma distribuição de valores muito interessante, pois possibilita números altos por vitórias e metas alcançadas, se tornando um incremento importante aos clubes do continente, além da exposição aos patrocinadores", afirma Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

O Brasil tem mais seis representantes na Libertadores: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia. A equipe cearense é a única que estreia nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, na Arena Castelão.

Na quarta-feira, o São Paulo visita o Talleres, enquanto o Botafogo vai a Universidad do Chile, em Santiago. Na quinta-feira, Bahia e Inter protagonizam um duelo brasileiro em Salvador.

Por fim, também na quinta-feira, o Palmeiras visita ao Sporting Cristal. Já o Flamengo vai à Venezuela encarar o Deportivo Táchira.