Flick banca Raphinha para duelo com Atlético de Madrid na semi da Copa do Rei: 'Recuperado'

Depois de ficar de fora das partidas contra o Osasuna e Girona, em jogos válidos pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro Raphinha vai reaparecer no Barcelona. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Hansi Flick bancou a escalação do atacante para o jogo da semifinal da Copa do Rei diante do Atlético de Madrid.

"Ele já está recuperado e com certeza vamos contar com ele", afirmou o treinador alemão Hansi Flick ao ser questionado sobre a presença do atacante às vésperas de um compromisso tão importante.

Esta vai ser a primeira aparição de Raphinha após a disputa dos dois duelos da Data Fifa que o artilheiro fez com a camisa da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Flick justificou a ausência de seu comandado alegando precaução. "Ele vinha sentindo dores e não estava 100% fisicamente", comentou o técnico do clube catalão.

Outro que também vai estar em campo é o zagueiro Paul Curbarsi. "Está pronto para começar, assim como o Raphinha. Demos tempo para se recuperar e acho que foi a decisão certa."

Sobre a partida diante do Atlético, que será realizado nesta quarta-feira, em Madri, o chefe barcelonista vê um embate com características de final de campeonato.

"Sem dúvida que é um jogo decisivo. Enfrentar o Atlético é sempre um encontro diferente. É como uma final antes da final. E eu quero estar na decisão. Eles praticam um futebol fantástico. Jogam de forma agressiva e vamos ter de atuar muito bem para superá-los", afirmou.

Na partida de ida, Barcelona e Atlético de Madrid protagonizaram um confronto de oito gols e o embate terminou empatado em 4 a 4, em duelo disputado no estádio Olímpico Lluís Companys.