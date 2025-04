Simeone exalta Atlético de Madrid e vê final antecipada com Barcelona pela Copa do Rei

Na véspera do jogo que pode colocar o Atlético de Madrid na final da Copa do Rei, o técnico argentino Diego Simeone procurou enaltecer a temporada de seus comandados a fim de dar moral ao elenco para o duelo desta quarta-feira, contra o Barcelona, na partida de volta da semifinal do torneio espanhol.

O discurso do treinador vem para atenuar os tropeços que custaram a eliminação na Liga dos Campeões e a queda para o terceiro lugar na classificação do Campeonato Espanhol.

"A nossa temporada está muito boa. Competimos muito bem na Liga dos Campeões e estamos com um rendimento satisfatório na Liga (Espanhol). Temos de continuar com a mesma alegria, intensidade e entusiasmo. Essa é a marca do nosso trabalho", afirmou o comandante.

Após estar no topo do torneio nacional, o Atlético sofreu com a perda de rendimento e ocupa agora o terceiro posto. Com 57 pontos, o time tem seis de desvantagem para o Barcelona, líder isolado.

Diante deste cenário, a Copa do Rei surge como a chance mais real de o time brigar por um título nesta temporada. Mesmo assim, Simeone diz ter motivos para comemorar o que foi feito.

"Fracasso? Fracasso é não tentar. Jogamos e disputamos grandes jogos. Vai ser um grande duelo diante de um belo adversário. Vejo o confronto com o Barcelona como uma autêntica final", comentou o treinador.

Na partida de ida da semfinal da Copa do Rei, disputada no estádio Olímpico Lluís Companys, os dois times protagonizaram uma partida de oito gols, que terminou no empate de 4 a 4.