Soteldo volta aos treinos e reforça o Santos diante do Bahia; Neymar faz fortalecimento

Cortado na viagem ao Rio de Janeiro, na véspera da partida contra o Vasco, que marcou o retorno do Santos à elite do Campeonato Brasileiro, o atacante Yeferson Soteldo se reapresentou com os companheiros, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, e participou normalmente das atividades comandadas pelo técnico Pedro Caixinha.

Assim, o venezuelano, que sentia dores no músculo adutor da perna direita, deverá ficar à disposição da comissão técnica para o segundo compromisso da equipe alvinegra no campeonato nacional, diante do Bahia, no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro. O Santos busca a recuperação na competição depois da derrota para o Vasco, na estreia, em São Januário.

Após ganhar folga na segunda-feira, o elenco santista se reapresentou nesta terça-feira para iniciar a preparação para a segunda rodada do Brasileiro. Os titulares na derrota para o Vasco fizeram um trabalho regenerativo e, na sequência, participaram de um treino de movimentação no campo. Os demais atletas fizeram atividades físicas e técnicas sob o comando do treinador português.

As ausências sentidas no gramado foram o meia-atacante Neymar, que se recupera de um edema muscular na coxa esquerda e faz trabalho de fortalecimento na academia, e o atacante Deivid Washington, liberado para resolver pendências burocráticas a fim de obter passaporte italiano.

O camisa 10 avança na fase de transição física, mas dificilmente voltará a campo diante do Bahia - sua última partida foi há um mês, diante do Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Deivid Washington, por sua vez, volta a treinar nesta quarta-feira e ficará à disposição de Caixinha para a partida.