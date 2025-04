Oscar viaja à Argentina e fica à disposição do São Paulo para a estreia na Libertadores

O São Paulo deve ganhar um reforço de peso para sua estreia na Copa Libertadores. Desfalque na primeira partida da equipe tricolor no Campeonato Brasileiro, no sábado, o meia Oscar treinou normalmente nesta terça-feira de manhã, antes da viagem à Argentina, e foi relacionado para enfrentar o Talleres, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Oscar sentiu uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda antes da partida com o Sport e ficou fora do empate por 0 a 0, no MorumBis, pela primeira rodada do campeonato nacional. Sua ausência foi especialmente sentida, já que Lucas Moura continua em tratamento para se recuperar de um trauma no joelho direito, sofrido na semifinal do Paulista, contra o Palmeiras, e ainda não está à disposição.

Além de Lucas, o São Paulo não terá o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, e o goleiro Young, que recentemente voltou aos treinos após sofrer uma entorse no pé direito.

Com o restante do elenco à disposição, Zubeldía tem três dúvidas para o confronto com os argentinos. Sabino e Ferraresi disputam uma vaga na defesa, Cédric e Igor Vinícius brigam por posição na ala direita e, no meio-campo, Oscar pode entrar como titular no lugar de Marco Antônio ou ficar como opção no banco.

Zubeldía aproveitou a atividade para fazer os ajustes finais na equipe antes da estreia. O comandante argentino ensaiou situações de jogo, enfatizou as bolas paradas e parte do grupo também aprimorou as finalizações no complemento do treinamento.

Em sua 23ª participação na Libertadores, o São Paulo buscará uma vaga ao mata-mata no Grupo D, que conta ainda com Talleres, Alianza Lima, do Peru, e Libertad, do Paraguai. Alianza e Libertad abrem a disputa na chave nesta terça-feira, às 23h (de Brasília), na capital peruana.