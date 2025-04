Guarani viaja para intertemporada antes da estreia na Série C do Brasileiro

O Guarani segue se preparando para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e iniciou uma semana especial. O elenco viajou para Águas de Lindoia (SP), cerca de 100 km de Campinas (SP), onde ficará até domingo para treinamentos.

A delegação ficará no Oscar Inn até domingo e, além dos treinos para aprimorar o entrosamento, a equipe fará um jogo-treino no sábado, diante do Pouso Alegre-MG, que está na Série D, como parte da preparação.

Com isso, o técnico Maurício Souza poderá integrar melhor os novos reforços e ter uma boa base para o time titular da estreia. O Guarani acertou com cinco reforços até agora visando a competição nacional.

O treinador espera aproveitar o tempo para observar o lateral-direito JP Galvão, o lateral-esquerdo Kaio Cristian, o meia Pablo Baianinho e os atacantes Ryuta Takahashi e Lucas Macedo.

A estreia na Série C será no fim de semana dos dias 12 e 13 de abril, já que a tabela ainda não foi detalhada pela CBF. O Guarani jogará em casa, no Brinco de Ouro, diante do Maringá-PR, vice-campeão estadual.