Ponte Preta enfrenta Água Santa em último teste antes da disputa da Série C

A Ponte Preta segue ajustando os últimos detalhes para sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, e tem um desafio final antes do início da competição. No próximo sábado, o time campineiro realiza um jogo-treino contra o Água Santa, no Estádio Moisés Lucarelli.

A atividade será realizada com portões fechados para a torcida e a imprensa. Este será o quarto amistoso da equipe comandada por Alberto Valentim nesta intertemporada.

O time campineiro busca ajustes táticos e físicos para entrar com força na competição nacional, após uma participação abaixo do esperado no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.

Nos três testes anteriores, a Ponte Preta apresentou resultados variados. A equipe empatou por 1 a 1 com o time sub-20, venceu a Portuguesa por 3 a 1 e, no último sábado, sofreu um revés por 3 a 1 contra a Inter de Limeira.

A partida contra a equipe limeirense foi realizada no Moisés Lucarelli sob sigilo, sem a divulgação de imagens ou detalhes.

Apesar do tropeço no último compromisso, a Ponte Preta segue focada na busca pelo acesso à Série B, principal meta da temporada. A expectativa é que o jogo-treino contra o Água Santa sirva como ajuste final antes da estreia na Série C.

A Ponte Preta dará o pontapé inicial na Série C contra o Figueirense, em Santa Catarina. A partida está prevista para os dias 12, 13 ou 14, aguardando a definição oficial da tabela detalhada pela CBF.