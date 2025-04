Ação contra racismo, discriminação e violência marca os jogos da Libertadores e Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta terça-feira, uma ação especial para a rodada de abertura da fase de grupos da Copa Libertadores e da sul-americana na tentativa de erradicar o racismo, a discriminação e a violência em seus torneios.

A primeira ação da campanha mostrou os jogadores das duas equipes, em todas as partidas, após o sorteio no campo, se posicionarem em uma meia-lua no círculo central, com o árbitro no meio de frente para as câmeras.

Este ato de 20 segundos foi seguido por um apito simbólico, marcando o início de uma mensagem de repúdio a todas as formas de discriminação, racismo e violência.

No intervalo dos jogos, os locutores informaram ao público que "a bola não seria movimentada, como um símbolo de rejeição a essas práticas, e transmitiram uma mensagem firme: O futebol deve ser um espaço livre de ódio e violência. A iniciativa tem o objetivo de enviar uma mensagem retumbante: Basta!"

O comunicado da entidade que dirige o futebol sul-americano terminou com mais uma mensagem contra qualquer tipo de preconceito. "Com este gesto simbólico, a Conmebol reforça seu compromisso e convida todas as partes interessadas no futebol a transmitir uma mensagem clara: o futebol deve ser uma celebração de respeito, paixão e tolerância."