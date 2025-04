Bayer Leverkusen perde para time da 3ª divisão e sai da briga pelo bi na Copa da Alemanha

Atual campeão da Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen foi surpreendido pelo Arminia Bielefeld, da terceira divisão do Campeonato Alemão, por 2 a 1, nesta terça-feira, fora de casa, e acabou eliminado nas semifinais da competição, enterrando o sonho do bicampeonato.

A equipe de Bilefeld atualmente ocupa a quarta posição da terceira divisão alemã e, portanto, está fora da zona de acesso à segunda divisão - a oito rodadas do fim. Antes de alcançar a inédita final, o Arminia, que tem como maiores conquistas quatro taças da segunda divisão, eliminou outras equipes da primeira divisão, como Werder Bremen, Freiburg e Union Berlin.

O adversário do Arminia Bilefeld na decisão, em 23 de maio, em Berlim, sairá do confronto entre Stuttgart e RB Leipzig, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília).

"Estou orgulhoso deste time", afirmou o técnico Mitch Kniat, em meio à festa dos torcedores na acanhada Schüco Arena. "Ninguém na cidade vai dormir nesta noite", acrescentou.

Franco favorito, o Bayer saiu na frente logo aos 17 minutos, com gol de Jonathan Tah. Marius Wörl e Maximilian Grosser viraram o placar para o Arminia ainda antes do intervalo. O vice-líder do Alemão parecia cansado em campo e não encontrou forças para igualar o placar na etapa final. Schick ainda acertou a trave nos minutos finais, mas a reação do Bayer terminou aí.

"Este foi, de longe, o nosso pior jogo da temporada", lamentou o meio-campista Robert Andrich, do Bayer Leverkusen, ressaltando que acrescentou que a ausência do astro Wirtz, lesionado, não era desculpa. "Com todo o respeito ao Bielefeld, devemos ser capazes de vencê-los com o time que temos."

O conjunto de Leverkusen é o atual campeão da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão após campanhas invictas nas duas competições. Agora, o time comandado por Xabi Alonso tenta salvar a temporada com o título alemão, mas está seis pontos atrás do Bayern de Munique faltando sete rodadas para o encerramento da competição.