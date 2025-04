Cruzeiro leva gol nos acréscimos e perde para o Unión Santa Fe na estreia da Sul-Americana

O Cruzeiro estreou sem muito brilho na Copa Sul-Americana. Jogando no estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz (ARG), o time mineiro acabou derrotado por 1 a 0 pelo Unión Santa Fe, e terá de correr atrás para tentar despontar no Grupo E. O único gol do jogo, marcado por Diego Diaz, saiu aos 48 minutos do segundo tempo, no último ataque argentino.

Com o resultado, o Unión conquistou três pontos e inicia na ponta, enquanto o Cruzeiro é o lanterna. A chave ainda conta com Mushuc Runa (EQU) e Palestino (CHI).

A estreia dos mineiros começou com domínio do Unión, com saídas rápidas, mas sem finalizações. O primeiro perigo foi aos 15 minutos. Gamarra errou recuo, Estigarribia ficou com a bola na área, mas foi travado por Cássio.

A primeira chance do Cruzeiro surgiu aos 20, com belo voleio de Lautaro, que acabou defendido por González. Aos 41, os argentinos responderam com Dómina, que acertou o alvo e balançou as redes após driblar Cássio, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. O Unión Santa Fe se lançou ao ataque, mas seguiu pecando na finalização das jogadas. Do outro lado, o Cruzeiro apenas se defendeu e tentou chegar nos contra-ataques, mas também não levou perigo.

E quando parecia que o duelo acabaria sem gols, aos 48, Verde cobrou escanteio na área e a bola sobrou para Diego Díaz, no último lance da partida, mandar no canto esquerdo de Cássio e definir a vitória argentina.

Sem tempo a perder, o Cruzeiro já se prepara para mais um duelo de peso na temporada. No domingo, o time mineiro vai até o Beira-Rio para encarar o Internacional, às 18h30, pela segunda rodada do Brasileirão. Já na próxima quarta-feira (9), a equipe volta a campo para a segunda rodada da Sul-Americana, quando recebe o Mushuc Runa-EQU, às 21h30, no Mineirão.

A semana também será cheia para o Unión, que no domingo, às 15h30, recebe o Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino, e também na quarta-feira (09) encara o Palestino-CHI, às 19h, pela Copa sul-americana.

FICHA TÉCNICA

UNIÓN-ARG 1 x 0 CRUZEIRO

UNIÓN-ARG - Thiago Cardozo; Francisco Gerometta (Lautaro Vargas), Nicolás Paz (Lucas Gamba), Franco Pardo e Claudio Corvalán; Mateo Del Blanco, Ham (Mauro Pittón), Rafael Profini e Franco Fragapane (Verde); Jerónimo Dómina (Diego Armando Díaz) e Marcelo Estigarribia. Técnico: Kily González.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra e Villalba; Lucas Romero (Lucas Silva), Walace, Wanderson (Eduardo) e Christian (Matheus Henrique); Lautaro Díaz (Dudu) e Gabigol (Kaio Jorge). Técnico: Leonardo Jardim.

GOL - Diego Díaz, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nicolás Paz (Unión); Christian (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados

LOCAL - Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz (ARG).