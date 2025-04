São Paulo vai à Argentina reencontrar Talleres na estreia da Libertadores

O São Paulo estreia na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. O duelo fecha a primeira rodada do Grupo D, que ainda conta com Libertad e Alianza Lima. Além disso, é a chance de Luis Zubeldía recalibrar o time, que foi mal na estreia do Brasileirão, contra o Sport.

Para isso, o técnico conta com o retorno do meia Oscar. O meia passou por tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda e viajou junto da delegação e estará à disposição. Porém, ele não deve iniciar no time titular. Lucas continua fora, com dores no joelho.

Sabino e Ferraresi disputam a vaga para jogar junto de Arboleda e Alan Franco. Na ala direita, Igor Vinícius e Cédric são opções. O zagueiro argentino acredita que há necessidade de mudança em relação ao desempenho apresentado no MorumBis contra o Sport.

"Sabemos da importância do Brasileirão, que também é difícil. Precisamos mudar rápido. Seja Libertadores, seja Brasileirão, temos de mudar a mentalidade e fazer o melhor", falou o jogador argentino, que atuou pelo Independiente no seu país natal.

A dificuldade de Zubeldía será como trabalhar a articulação sem a presença de seus principais meias. Sem Lucas e com Oscar no banco, atua o trio Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Alisson. Na frente, Luciano e Calleri fecham o time.

O Talleres vem de seis empates seguidos e não vence há nove jogos. A fase difícil do time de Alexander Medina é ilustrada na tabela do Campeonato Argentino. A equipe é apenas a décima, com nove pontos em 11 rodadas, o que a deixaria fora da segunda fase.

O último compromisso do Talleres foi o clássico contra o Belgrano, empatado por 1 a 1. Alexander Medina ficou insatisfeito com seus comandados. Na coletiva pós-jogo, o treinador disse que a estratégia deu errado. "No segundo tempo, exageramos. Deveríamos ter ido para uma abordagem diferente. Perdemos a bola, que é a nossa força", analisou. A tendência é que o time tente controlar a partida contra o São Paulo, mesmo se tratando de um adversário mais forte.

Essa, contudo, não foi a única reclamação de Medina. "Me incomodava jogar com a camisa branca. Estávamos enfrentando o rival com a camisa azul-claro, que eles sempre usam nos clássicos e não pudemos usar nossa camisa oficial na partida mais importante que todos nós temos", reclamou, sobre questão que não deve se repetir na estréia da Libertadores.

As duas equipes já se encontraram em seis vezes, com três empates, duas vitórias do Talleres e uma do São Paulo. Na última edição da Libertadores, os dois clubes estavam no mesmo grupo e cada um venceu uma vez.

O confronto mais marcante, porém, foi em 2019, na segunda fase do torneio, ainda antes da fase de grupos. O Talleres era treinado por Juan Pablo Vojvoda, hoje no Fortaleza, e bateu os são-paulinos por 2 a 0 em Córdoba.

Na volta, o time que tinha veteranos como Nenê e Hernanes não conseguiu reverter o resultado. Após um empate por 0 a 0, o São Paulo foi eliminado da Libertadores. A queda resultou na demissão de André Jardine.

O técnico havia sido efetivado há quatro meses, após assumir o time principal no lugar do uruguaio Diego Aguirre. Ao todo, foram apenas 13 jogos de Jardine no comando do São Paulo, três como interino e 10 efetivado. O treinador ainda continuou no São Paulo, mas em outra função por mais dois meses.

Depois, assumiu a seleção brasileira Sub-20, o que resultou no ouro olímpico em Tóquio. "Ali (no São Paulo) foi uma consolidação da minha carreira. Três anos no Sub-20, com muitas conquistas, com muitos jogadores importantes formados. Isso passou a me tornar um profissional um pouco mais conhecido já ao nível de Brasil e que acabou me levando depois para a seleção. A passagem no profissional, apesar de ter sido curta, claro que foi importante, me deu essa experiência", avalia em conversa com o Estadão.

A maneira que se deu a saída não é considerada uma mágoa pelo técnico. "Foi o trabalho no São Paulo que mais me credenciou para assumir a seleção olímpica e que, aí, sim, com o ouro olímpico, a gente sabia que iam se abrir portas, como essa aqui do México, que hoje me sustenta e me coloca no mercado já profissional, com muita força e com uma experiência bastante aceitável para estar no cargo em que eu estou."

André Jardine é hoje o técnico brasileiro de mais sucesso no exterior. Ele ostenta o tricampeonato mexicano com o América e busca o tetra no Clausura desta temporada. O time é líder, com três pontos de vantagem para o Toluca, segundo colocado. O clube tem o segundo melhor ataque do torneio, com 29 gols em 13 jogos, ficando atrás apenas do Toluca (33), além de ostentar a melhor defesa, com apenas oito gols sofridos.

FICHA TÉCNICA

TALLERES X SÃO PAULO

TALLERES - Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza Fonda, Rubén Botta e Rick; Nahuel Bustos. Técnico: Alexander Medina.

SÃO PAULO - Rafael; Sabino (Ferraresi), Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Felipe González (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.