Corinthians estreia na Sul-Americana com desfalques em meio a maratona de jogos

O Corinthians dá início a sua trajetória na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, diante do Huracán, da Argentina, em confronto na Neo Química Arena. O time paulista tem desfalques importantes para a partida, que acontece em meio a uma maratona de jogos da equipe alvinegra.

A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos. A chave do Corinthians conta ainda com América de Cali, da Colômbia, e Racing de Montevidéu, do Uruguai. O time do Parque São Jorge se classificou à Sul-Americana após cair na terceira fase da pré-Libertadores.

Os comandados do técnico Ramón Díaz não tiveram muito tempo para comemorar após a conquista do Paulistão na última quinta-feira, o primeiro troféu do Corinthians em seis anos. No sábado, a equipe desembarcou em Salvador, onde empatou por 1 a 1 com o Bahia no dia seguinte, utilizando um time inteiramente reserva, com exceção de Yuri Alberto. A delegação alvinegra voltou à capital paulista na madrugada de segunda-feira.

Após o duelo com o Huracán, o Corinthians terá apenas três dias até o confronto com o Vasco, marcado para sábado, em Itaquera. Em seguida, o time viaja para a Colômbia, onde enfrenta o América de Cali, na terça.

Ainda restam dúvidas sobre qual será o time que o técnico Ramón Díaz vai levar a campo contra o Huracán. Certeza apenas são os desfalques de Rodrigo Garro e Hugo Souza. O meia viajou à Espanha para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, diagnosticada ainda no ano passado, e não tem data para voltar. Já o goleiro sofreu uma lesão muscular na coxa e deve parar por um mês.

Existe ainda uma preocupação da comissão técnica para não 'estourar' jogadores que não tiveram descanso e entraram em campo durante a Data Fifa. São os casos do zagueiro Félix Torres, os meias José Martínez e André Carrillo, e o atacante Ángel Romero. Assim, Ramón pode promover mudanças para o duelo desta quarta.

O Corinthians é um dos favoritos do torneio e tem como principais rivais na disputa outras equipes do Brasil, como Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Fluminense. Depois da eliminação na fase preliminar na Libertadores, o time corintiano precisa chegar na final da Sul-Americana para evitar um 'rombo' em seu orçamento.

A diretoria tinha a expectativa de ir pelo menos às oitavas da Libertadores e arrecadar R$ 27,6 milhões em premiação. Se o Corinthians for vice da Sul-Americana, vai embolsar US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 mi). Somado aos R$ 6,3 mi da participação na pré-Libertadores, o clube atinge a previsão orçamentária. Se for campeão, garante um prêmio de US$ 9 milhões (R$ 45 mi).

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X HURACÁN

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz.

HURACÁN - Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil; Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Matías Tissera (Ramón Ábila). Técnico: Frank Kudelka.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).