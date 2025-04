Aderlan cumpre etapa final de recuperação e se aproxima de retorno ao Santos

O técnico Pedro Caixinha está perto de receber um importante nome para compor o elenco visando o Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, o defensor Aderlan está liberado para cumprir a transição física e reintegrar o elenco do Santos.

O atleta de 34 anos cumpriu todas as etapas designadas pelo departamento médico, atingiu os índices necessários para constatar a evolução e encontra-se no último estágio para ser reincorporado.

"Espero voltar bem para ajudar a equipe. A gente sabe que quando está em campo, tem de deixar tudo, se entregar de corpo e alma. Estou me sentindo bem, evoluindo e agora só esperar terminar a preparação física para ser inserido com o grupo no dia a dia para poder voltar a jogar", afirmou o lateral-direito.

Aderlan sofreu uma entorse no joelho esquerdo em julho do ano passado, em partida contra o Ituano, pela Série b do Campeonato Brasileiro, e sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco lateral.

Neste período, ele destacou o apoio da família para suportar o período de recuperação. "No começo eu fiquei um pouco abalado. Agradeço à minha esposa, que está no dia a dia do meu lado e me ajudou bastante nessa questão e ficar de fora, de entender a lesão, do tempo que eu ia necessitar para voltar", comentou.

Nesta reta final, o jogador agora só pensa em se dedicar ao máximo para poder ganhar um espaço com o treinador português. "Agora é me preparar para voltar a jogar", afirmou o atleta.

A tendência é que o jogador fique á disposição a partir da segunda quinzena de abril. No clube desde o começo de 2024, o atleta vai ser uma importante opção para a lateral direita.