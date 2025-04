Endrick revela inspiração em lenda do Real Madrid: 'Me disse para ver os vídeos dele'

Titular nesta terça-feira, Endrick voltou a marcar com a camisa do Real Madrid na Copa do Rei. O atacante foi às redes após passe de trivela de Vinícius Júnior e teve tranquilidade para encobrir o goleiro Remiro, da Real Sociedad, em um dos gols que garantiu a classificação da equipe merengue à decisão da competição espanhola. Mas esse tento do jovem não seria possível sem a ajuda de um outro ídolo dos madrilenhos.

Em seu período na Espanha, Endrick já contou com ajudas e conselhos de diversas personalidades do Real Madrid. Entre elas, Raúl González, maior artilheiro do clube até a chegada de Cristiano Ronaldo. Durante uma sessão de treinamentos no Castilla, equipe de desenvolvimento do Real Madrid, o ídolo merengue conversou com Endrick justamente sobre a "cavadinha" e como o recém-contratado atacante poderia melhorar.

"Quando eu treinava no Castilla, com o Raúl, tentei as cavadas e falhei. Ele me disse: 'Ei, você tem de assistir meus vídeos, eu cavava muito bem'", contou Endrick. O conselho surtiu efeito e, nesta terça-feira, o ex-palmeirense marcou o primeiro gol merengue na partida - derrota por 4 a 3 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação, que garantiram a classificação à final da Copa do Rei.

O atacante permaneceu pouco no Castilla e, diferentemente de outros nomes, como Vini Jr. e Rodrygo, não chegou a entrar pelo time B do Real Madrid. A pedido de Carlo Ancelotti, o jovem atacante foi promovido à equipe principal no início desta temporada e já estava integrado ao elenco desde a Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, em agosto de 2024.

Desde então, marcou sete gols, em apenas cinco partidas como titular. Ele tem uma média de um gol a cada 80 minutos com a camisa merengue e, na Copa do Rei, divide a artilharia da competição com Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O rival da capital espanhola recebe o Barcelona nesta quarta-feira pela outra semifinal da competição nacional, após empate por 4 a 4 no duelo de ida. Quem passar, encara o Real na decisão.

"Sei o quão difícil é jogar aqui, com os quatro melhores do mundo no ataque. Vinicius, Bellingham, Mbappé e Rodrygo. São jogadores incríveis, que querem jogar sempre. Mas quando surge uma oportunidade, tenho de aproveitar, seja marcando, ou defendendo. Sou atacante e quero gols, mas sempre tenho que ajudar", afirmou Endrick, após a partida.

Além disso, ele é o primeiro jogador do Real Madrid a marcar cinco gols em uma mesma edição de Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo em 2012/2013, que teve seu último artilheiro na competição espanhola em 2004, com Raúl. Ainda, Ewerthon, em 2006, pelo Zaragoza, liderou a artilharia com oito gols e foi o último brasileiro a realizar o feito.