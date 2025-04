Fifa faz 8 horas de testes e libera gramado do Allianz Parque para jogos internacionais

O gramado sintético do campo do Allianz Parque está liberado. A Fifa emitiu um certificado, nesta quarta-feira, após oito horas de testes. O local poderá receber os jogos de todas as competições, nacionais e internacionais. Uma nova vistoria está prevista para daqui um ano.

As avaliações consistem na rolagem da bola, quique, tração e rotação da chuteira, além da medição de planicidade do gramado, comprovando a ausência de curvaturas ou irregularidades significativas.

O gramado sintético foi alvo de muitas reclamações por parte de equipes adversárias do Palmeiras e precisou ficar por mais de dois meses em reformas. O composto termoplástico, que derretia e grudava nas chuteiras dos jogadores foi substituído por cortiças, material orgânico e de origem vegetal importado da Europa.

Além das partidas do time do Palmeiras, o local também é palco para shows de artistas famosos, o que gera uma receita muito grande, com porcentual dirigido para o clube. Em 2024, o Allianz Parque recebeu 47 shows e recebeu o título de estádio que mais apresenta espetáculos em todo o mundo.