Mourinho se descontrola após eliminação e agride treinador de rival na Turquia

Após derrota e eliminação, o técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, entrou em uma confusão com Okan Buruk, treinador do Galatasaray. Ao apito final, o português se descontrolou e apertou o nariz do rival, que caiu no gramado com dores.

Jogando em casa, os comandados do ex-Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid foram eliminados em jogo único das quartas de final da Copa da Turquia, por 2 a 1, no Ülker Stadium, em Istambul.

No campo, o destaque do clássico foi o centroavante Victor Osimhen, o nigeriano anotou os dois gols da equipe de Buruk, enquanto o polonês Sebastian Szymanski marcou o de honra. As três bolas na rede aconteceram ainda no primeiro tempo. Na próxima fase, o Galatasaray enfrenta o Konyaspor.

Antes mesmo do final da partida, os bancos de reservas se envolveram em discussão e três atletas acabaram expulsos pelo árbitro. Além de Yandas, do ex-time do meia Alex, Demirbay e Yilmaz, dos rivais, receberam o cartão vermelho

Mourinho vem acumulando polêmicas em 2025, recentemente foi acusado de racismo após outro duelo contra o Galatasaray, válido pela 25° rodada do Campeonato Turco, no final de fevereiro. Na oportunidade ele se referiu aos atletas adversários como "macacos".

Após o episódio, o Comitê Disciplinar da Federação Turca de Futebol (PFDK) puniu o "Special One" com quatro jogos e o multou em 40 mil euros (cerca de R$ 244 mil na conversão atual).