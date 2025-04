Primavera segura Capivariano e decisão da Série A2 do Paulista fica aberta

No duelo entre os melhores times da Série A2 do Paulistão, o Primavera fez valer a melhor defesa do torneio ao segurar um empate sem gols contra o melhor ataque, o Capivariano, nesta quarta-feira, na Arena Capivari, pela partida de ida da grande decisão. Em um jogo truncado e marcado por forte marcação, as equipes pouco criaram, deixando a decisão do título em aberto para o confronto de volta. Vale lembrar que, independentemente do resultado final, ambos os clubes garantiram o acesso e estarão na elite do futebol paulista em 2026.

A grande decisão será neste sábado, às 15h, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, com expectativa de casa cheia e cerca de 8 mil torcedores. Quem vencer, levanta a taça. Em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis, aumentando ainda mais a tensão na luta pelo título da Série A2.

A primeira etapa da final da Série A2 foi marcada por um jogo travado, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol. A posse de bola se alternava entre Capivariano e Primavera, mas sem grande eficiência ofensiva. O alto número de infrações impediu que as equipes desenvolvessem jogadas com fluidez, tornando o confronto bastante físico e disputado no meio-campo.

O Capivariano tentou acionar seu principal goleador, Vinícius Popó, mas o atacante encontrou dificuldades diante da forte marcação adversária, chegando a ser cercado por três defensores em algumas jogadas. Pelo lado do Primavera, Matheus Anjos foi o mais visado pelo time de Capivari, sofrendo oito faltas apenas no primeiro tempo, evidenciando a estratégia do time da casa de neutralizar o meia, que é peça-chave na criação ofensiva da equipe de Indaiatuba.

Nos minutos finais da etapa inicial, o clima esquentou após uma dividida mais ríspida entre os capitães Bruno Silva, do Capivariano, e Bruno Lima, do Primavera. A discussão gerou um princípio de confusão, mas os ânimos foram rapidamente contidos antes que a situação se agravasse. Com um primeiro tempo truncado e de poucas emoções, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o Capivariano adotou uma postura mais ofensiva e criou a melhor chance da partida logo aos três minutos. Ravanelli fez um cruzamento preciso na área e encontrou Bruno Silva, que cabeceou firme para grande defesa de Victor Hugo. No rebote, a bola sobrou nos pés de Vinícius Popó, já dentro da pequena área, mas o artilheiro, com o gol aberto, acertou a trave, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

O Capivariano manteve a pressão, enquanto o Primavera recuou e adotou uma postura mais defensiva para conter o ímpeto do adversário. A entrada de Baianinho deu mais velocidade ao time de Capivari, com investidas perigosas pelos lados do campo, tentando quebrar a marcação do Primavera. Apesar das investidas, a defesa da equipe de Indaiatuba se manteve sólida, bloqueando as finalizações e afastando o perigo para segurar o resultado.

Nos minutos finais, em uma das raras chances de gol da segunda etapa, Thiago Silva teve a oportunidade de dar a vitória ao Capivariano. Aos 45, ele se aproveitou de uma falha de comunicação entre o goleiro e a defesa do Primavera, ficando com o gol completamente aberto. No entanto, na hora da finalização, pegou mal na bola e acabou chutando para fora, desperdiçando a última grande chance da partida.